Nayarit impulsa autosuficiencia alimentaria en sector maicero

TEPIC, Nay. (EL UNIVERSAL).- El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena) anunció que con recursos económicos propios, el gobierno del estado habilitará bodegas y centros de acopio en los municipios de San Pedro Lagunillas, Ixtlán del Río y Santa María del Oro para que los productores de maíz entreguen su cosecha de manera segura, ordenada y a precios Justos.

Además, reiteró a los productores agrícolas la continuación de las acciones para impulsar la productividad y mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan en el sector rural nayarita, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"El campo nayarita cuenta con todo mi respaldo. Seguiremos entregando resultados, porque cuando el campo está bien, Nayarit está en paz", expresó el gobernador Navarro Quintero en la reunión con los productores de maíz, a quienes les informó que se han realizado gestiones con compradores de otros estados, para garantizar la comercialización del grano.

Ya no será adquirido por el programa Alimentación para el Bienestar, sino a quienes paguen el precio justo, "siempre buscando los mejores precios para el productor nayarita, expuso.

Estas acciones se suman a la reciente puesta en operación de las centrales de maquinaria agrícola en las zonas norte y sur del estado, donde se resguardan y dan mantenimiento a los equipos adquiridos por el gobierno, además de ofrecer capacitaciones técnicas que elevan la productividad del campo.

De igual forma, mencionó que el Plan de Autosuficiencia Alimentaria Frijol, que arrancó recientemente en Tecuala con la entrega de semilla certificada de frijol pinto Saltillo, bajo un esquema de apoyo en el que el gobierno federal aporta el 50 %, el estatal el 25 % y las y los productores otro 25 %.

No obstante, el mandatario Navarro Quintero asumió un 10 % adicional de la parte correspondiente a los productores, para que solo cubran el 15 % del total, en reconocimiento a su esfuerzo.

Con hechos y compromisos cumplidos, el gobierno de Nayarit reafirma su determinación de hacer del campo un motor de desarrollo y bienestar para todas las regiones del estado, aseveró.