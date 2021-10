Necesitamos reclutar un equipo de 30 personas, la nueva estafa

La mayoría de las personas utilizan WhatsApp sólo entre sus contactos, pero de vez en cuando llega un mensaje de un número desconocido y aunque posiblemente sea de alguien que cambió de número, también puede ser un motivo de alerta.

Los delincuentes utilizan las redes sociales no sólo para realizar fraudes en persona, sino también de manera virtual. Uno de estos casos puede iniciar con un simple mensaje.

"Hola, somos una alianza de mercadeo en red. Felicitaciones por recibir la invitación de nuestro equipo. Contarmeos con profesionales que te orientarán sobre cómo iniciar este trabajo con un salario diario de entre 300-2000MXN. Sólo hay 6 vacantes. Si está interesado en unirse comuníquese con WhatsApp", dice un mensaje que ha sido identificado como un posible fraude.

Si la persona que recibe el mensaje presiona el link o página a la que piden comunicarse puede ser víctima del robo de sus contraseñas, por lo que es muy importante que si recibes este mensaje:

1. No vayas a la liga que envían para contactarse.

2. No respondas el mensaje.

3. Reportar y bloquear al número que envía el mensaje. Esto puede realizarse muy fácilmente, con tan sólo ir a la información del contacto y hasta abajo, reportar y bloquearlo.

¿Qué hago si caí en un fraude en WhatsApp?

En caso de que hayas abierto el link del mensaje o caíste en la estafa, puedes llamar o enviar un WhatsApp al 55 5533 5533 que es el número del Consejo Ciudadano.