Negocios de Salamanca "bajan cortinas" para exigir seguridad y paz

"¡Ni un negocio menos; ni una muerte más!", expresaron comerciantes y prestadores de servicios de diversos giros, que este martes realizaron un paro de labores en protesta por la inseguridad.

El lunes los establecimientos permanecieron con las cortinas abajo y exhibieron carteles con los que exigían seguridad y paz.

"No más robos, no más asesinatos, no más feminicidios, no más extorsiones, no más secuestros, no más robo a comercios, transeúntes, de vehículos ni a casa habitación", exigieron en un pliego petitorio.

En el documento, los comerciantes unidos pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno dejar de lado los intereses personales, elaborar un un plan integral de seguridad que incluya sistemas de inteligencia, equipo táctico, patrullas, drones, cámaras de alta definición y filtros de seguridad en las entradas y salidas de la ciudad.

También demandaron recursos económicos para Seguridad Pública y respecto a los derechos humanos.

En protesta permanecieron cerrados negocios de diversos rumbos de la ciudad, entre ellos tiendas de abarrotes, carnicerías, estéticas, ferreterías, pastelerías, agencias de viajes y cremerías.

Al paro, denominado "Por un Guanajuato Seguro", también se unieron locatarios del mercado Tomasa Esteves, tiendas de ropa, botanas, fruterías y locales de equipos de telefonía, entre otros.