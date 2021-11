"Ni con mi marido cabildeo recursos", responde Tatiana Clouthier a críticas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- El presupuesto destinado a la Secretaría de Economía (SE) confrontó a la titular de esa dependencia, Tatiana Clouthier, con el diputado federal del PAN, Carlos Madrazo Limón, quien la cuestionó por no haber acudido a San Lázaro para defender los recursos que se le destinaron para 2022, mismos que sufrieron un recorte de 45%.

"El presupuesto de su Secretaría ha sufrido una reducción de casi 50% para el próximo año, de todas las secretarías su presupuesto es el menor. Los aquí presentes tienen que concientizarse, equivale a 2% de Cultura, no la vimos por aquí defendiendo al menos el presupuesto con el que contaba, ¿Por qué no defendió su presupuesto para que le permitiera cumplir con sus responsabilidades claramente establecidas por la ley?", cuestionó Madrazo Limón durante la comparecencia de la funcionaria federal.

En respuesta, Clouthier se dijo respetuosa de las determinaciones que se toman desde el legislativo, y bromeó al decir que ni con su marido cabildea el recurso que le da.

"Me cuestionan por qué no vine a defender el presupuesto, le digo que me tocó estar del lado donde se encuentra usted, soy y he sido históricamente una demócrata, y como demócrata que soy defiendo y defenderé toda mi vida la división de poderes", declaró.

Y continuó: "Creo enormemente en la división de poderes, y creo en la capacidad que se tiene en cada uno de los mismos y que ustedes son capaces de tomar decisiones y poder votar de acuerdo a lo que les corresponde, no me toca venir a cabildear ni aquí ni en ningún lado, ni con mi marido cabildeo el recurso que me da y que compartimos".

En 2022, la Secretaría de Economía tendrá una reducción de dos mil 951 millones de pesos, es decir 45% menos a lo que obtuvo este año. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, la dependencia tendrá recursos por tres mil 586.7 millones de pesos.

Tras la réplica de la secretaria, la diputada del PAN, Ana Teresa Aranda, le llamó obediente de este gobierno, lo que Tatiana tomó como un insulto a las mujeres, motivo por el que incluso se quitó el moño naranja que portaba en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

"La escucho y me preocupa, porque no cabe duda que a usted y los funcionarios de este gobierno les hace falta contrastar el discurso con la realidad, nos queda claro que el papel que les permiten desempeñar a los secretarios en esta administración es el de ser obedientes, a usted la estima el presidente, dígale que las cosas no funcionan así", le pidió la panista.

En respuesta, la funcionaria federal replicó: "A mí no me preocupa, Ana Teresa, a mí me ocupa, nadie está negando la inflación, nadie está negando los datos, y me parece que en un día como hoy me tendré que quitar mi moñito porque ha sido grosera con las mujeres, me lo quito porque has perdido el respeto a las mujeres".