Ni Covid-19 frena a las calaveras de azúcar

La muerte de azúcar llegó con la Feria del Alfeñique 2020, donde ni la pandemia por Covid-19 detuvo a las catrinas, calaveras, esqueletos y ataúdes de dulce, que llegan a Los Portales de capital mexiquense cada temporada desde hace al menos 88 años.

Esta vez, la Catrina llegó con uso de cubrebocas, medidas de sana distancia, toma de temperatura y accesos controlados a la feria, donde a partir de ayer y hasta el 2 de noviembre se lleva a cabo la muestra, cuya característica es la creación de los personajes centrales del Día de Muertos en esculturas de dulce.

De los 84 productores de figuras de alfeñique, este año sólo participarán 54 artesanos colocados estratégicamente alternados para garantizar la sana distancia, explicó el coordinador de Proyectos Estratégicos y encargado de la sala de Control Coivid-19 de Toluca, Pedro Daniel García.

La pandemia no mermó la asistencia a la Feria del Alfeñique, que en su primer día recibió cientos de visitantes desde las primeras horas. Aunque muchos de ellos no portaron cubrebocas.

"Pensamos que no habría feria, por eso no dio tiempo a preparar el alfeñique", externaron algunos artesanos.

No obstante, las catrinas, calaveras, esqueletos, ataúdes y borreguitos de alfeñique aparecieron como lo hacen desde hace 88 años en Los Portales de Toluca, donde este año hubo más figuras de chocolate y amaranto.

Estas figuras de dulce son parte importante de las ofrendas de los Días de Muertos que las familias crean en cada hogar para recordar a los difuntos con calaveras y catrinas de colores.

Esta vez la mayoría de las figuras de azúcar y chocolate quedaron protegidas por cortinas de hule trasparente, además de que estaban cubiertas con plásticos o en bolsas de celofán.

La Feria del Alfeñique 2020, pese a la pandemia por Covid-19, no se suspendió con el objetivo de preservar la tradición y apoyar a los artesanos toluqueños para que vendan sus productos con protocolos estrictos de seguridad, afirmó el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez.

Los artesanos deberán cumplir con todas las medidas solicitadas por el Ayuntamiento de Toluca, como cubrir sus productos y que estén empaquetados, así como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y guantes.

García Muciño hizo un llamado a los visitantes y artesanos a actuar de forma responsable y cumplir con las medidas para evitar contagios, por lo que durante las mañanas el acceso a la zona de Los Portales será libre, para no afectar así a todo el comercio establecido.

Por las tardes y fines de semana, cuando se espera una mayor afluencia de visitantes a la Feria del Alfeñique 2020, el acceso será controlado en los extremos de Los Portales.

En los accesos se colocarán filtros para tomar la temperatura y se solicitará el uso obligatorio de cubrebocas; una vez dentro, autoridades de Toluca recomendaron la aplicación constante de gel antibacterial, que deberán tener todos los puestos; cuidar la sana distancia en la medida de lo posible, así como realizar un recorrido muy ágil y en un tiempo máximo de 30 minutos.

Autoridades de Toluca recomendaron que no asistan adultos mayores ni niños o evitar en la medida de lo posible su asistencia a la feria, por su propia seguridad. En caso de acudir por la tradición, se invita a que lo hagan en las mañanas.

Hicieron un llamado a no comer los productos durante el recorrido de la feria, sino adquirirlos, guardarlos y degustarlos en otro momento.

Toluca, como todo el Estado de México, se mantiene en semáforo epidemiológico color naranja en la pandemia por Covid-19, por lo que el número de contagios y fallecimientos por este virus no ha cesado.