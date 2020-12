Ni culpables ni investigación por chat "Desactivación Colectivos"

Nada respondió Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, sobre quiénes fueron los funcionarios despedidos de la dependencia, y mucho menos si ellos fueron los que crearon y nunca la enteraron del chat "Desactivación Colectivos", ni de las gestiones que llevaban a cabo. Su postura fue la evasión y no responder "de frente" aunque dijo que "daba la cara".

Aun cuando inició su "mensaje" a los medios de comunicación con la frase "es muy importante que podamos hablar de frente acerca de una situación que todos conocemos", señaló que la situación que se generó con "un chat multicitado" a ella le molestó tanto ese nombre porque "nada más ajeno de ver las cosas, esa época ya pasó, esa época del control sobre grupos, sobre personas que se manifiestan".

Pero la funcionaria no dio los nombres de los funcionarios cesados ni cuál es la investigación que sigue la Secretaría de Cultura contra ellos, sólo insistió en el "apercibimiento".

En una reunión vía Zoom, en la que estuvieron sus subsecretarías, Marina Númez Bespalova y Natalia Toledo, así como otros integrantes de su equipo, entre ellos Ricardo Raphael, José Antonio Rodríguez "Frino" y Esther Hernández, quien "se echó la culpa" del chat, Alejandra Frausto no respondió siquiera a la comunidad cultural que solicita su renuncia, y sólo señaló que desde a dependencia están abiertos al diálogo "juntos" para construir un "país más justo". Presentó un nuevo grupo de trabajo, que aseguró ahora sí le reportará todo directamente.

Sus disculpas fueron: "Quiero ser muy clara en una disculpa pública acerca de ese nombre, de ese grupo de WhatsApp. Nada más ajeno a nuestra manera de construir, nada más ajeno a nuestra manera de pensar" y reiteró su discurso de que el diálogo "sigue siendo una de las herramientas más poderosas".

Sin embargo, tampoco su equipo de comunicación atendió el descontento de los reporteros ni respondió a las preguntas hechas en el chat que la dependencia tiene con la prensa cultural.

El vocero, Antonio Martínez, solo precisó que fueron dos los funcionarios cesados de su cargo y que el caso se presentó ante el comité de Ética de la Secretaría de Cultura.

Para "resarcir esta ofensa que se causó", dijo Frausto, presentó otro grupo de trabajo "para seguir" el diálogo con los 11 colectivos y para generar el Congreso. El grupo está conformado por Juan Carlos Gutiérrez Bonet, Erwin Neumaier de Hoyos, José Antonio Rodríguez "Frino", Katia Vanessa López, "que es parte del equipo de mi oficina", y Marina Núñez Bespalova.

"Este equipo me reportará directamente avances, trabajos y creo que podemos hacer este Congreso Nacional de lo más representativo y que tenga posibilidades de construir mejores alternativas", señaló Frausto, quien mandó el mensaje a la comunidad cultural y artística que pide su salida, de que no renunciará a la Secretaría de Cultura.

"Independientemente de ese desafortunado suceso, la política cultural continúa, el proyecto cultural continúa, y nosotros estamos aquí para ello", señaló Frausto, quien afirmó que desde ahora habrá reuniones con la prensa cada 10 días desde Tlaxcala.

Tras darse a conocer el chat "Desactivación colectivos", el pasado 2 de diciembre en una reunión virtual entre funcionarios de la Secretaría de Cultura e integrantes de la comunidad cultural, el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (MOCCAM) lanzó la petición "Destitución de C. Alejandra Frausto Guerrero al frente de la Secretaría de Cultura México", a través de Change.org.

Hasta esta mañana, la petición ha sido firmada por más de mil 900 personas entre los que se encuentran los arqueólogos Eduardo Matos y Leonardo López Luján, el dramaturgo Boris Schoemann, la cineasta Natalia Beristáin, el actor Pedro de Tavira, la directora de teatro Lorena Maza, la investigadora Patricia Chavero, el dramaturgo David Olguín, la bailarina Claudia Lavista, el actor Tito Vasconcelos, la investigadora Enid Negrete, la narradora Berta Hiriart, la actriz Itari Marta y el sociólogo Patrick Cuninghame.

También firmaron la petición el dramaturgo Juan Carlos Franco, la cantante Jaramar Soto, el crítico Lázaro Azar, la escritora Vivian Abenshushan, el actor y escritor Rodrigo Vivanco Marban, la socióloga Ishtar Cardona, La restauradora Laura Filloy y la actriz Sophie Alexander Katz, entre otros.

Credibilidad, lo que sacrificó la Secretaría de Cultura

En el intento de control de daños por el chat "Desactivación Colectivos" (uno de los mayores escándalos en sus dos años de administración), en la Secretaría de Cultura optaron por preservar, en apariencia, la estabilidad: no son tiempos, se habrán dicho, para dejar el barco que naufraga y que, con semejante desastre, se queden sin rumbo (si es que lo tuvieron) sus proyectos estrella: Cultura Comunitaria y Chapultepec.

Pero el sacrificio que cometieron fue peor y los años lo van a confirmar. Porque la Secretaría de Cultura optó por echar la basura bajo la alfombra y sacrificar lo más importante ante la comunidad cultural: la credibilidad (o lo poco que de ella le quedaba).

Los dichos de la secretaria Alejandra Frausto en la conferencia de este lunes en la mañana (a la que tan formalmente se convocó este domingo y que tanta expectativa despertó) fueron menos elocuentes que sus silencios. No dijo quiénes fueron cesados ni qué investigación se lleva a cabo (si es que esta investigación existe). Y eso confirma que es una funcionaria de espaldas a la comunidad.

Tampoco cumplió su palabra el vocero de la secretaria, Antonio Martínez, que la semana pasada respondió a una petición de este medio que se estaban haciendo "las diligencias formales" para dar a conocer el nombre de la persona cesada; Martínez calló ante las numerosas peticiones de información de los periodistas de la fuente cultura y sólo dijo que dos funcionarios fueron cesados de su cargo y que el caso se presentó ante el Comité de Ética de la Secretaría de Cultura.

¿Qué dice el Comité sobre las sanciones? ¿Significa entonces que se investigarán entre ellos mismos? Muy curioso fue que la conferencia concluyó con el ya habitual mensaje de los lunes con los avances de Chapultepec...

Qué más da que vengan cuatro años sin credibilidad si tendremos el complejo cultural más grande del mundo.