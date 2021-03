Ni dolo ni motivación política en auditoría del NAIM, dice auditor

Agustín Caso Raphael, auditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aseguró que no hubo dolo o motivación política en el equipo auditor, y defendió a todo su equipo que realizó la fiscalización y que estimó el costo por la cancelación del NAIM.

"Manifiesto con firmeza que no existió dolo, motivación política en el equipo auditor, de la misma manera que mis colaboradores de la Auditoría Especial de Desempeño merecen todo mi reconocimiento y respeto por su labor profesional, atiendo al llamado de esta Comisión de buena fe, solicito que no se considere como una violación a la separación temporal del cargo en términos del debido proceso", dijo Caso Raphael.

"No vengo a defender a capa y espada una cifra, vengo a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan con igual validez dos ópticas distintas, y a explicar los procesos legales en los que habrán de ventilar estas diferencias, pero que no son verdades excluyentes".

Al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Agustín Caso Raphael aseguró que no es pertinente revelar una nueva cifra sobre el costo que tuvo la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, porque están en procesos muchas cotizaciones en el proceso de investigación y argumentó que hay un vacío legal en cómo se debe cuantificar la suspensión de una obra y dijo que no es su intención imponer una cifra sobre otra.

Además aseguró que el informe es consistente con la metodología utilizada.

Agregó que en ningún momento se estableció un pliego de observaciones como cuantificación de un presunto daño a la hacienda pública, ni tampoco existe ningún señalamiento hacia un servidor público, además de que no hay ninguna promoción de sanción por conductas graves, por lo que al no tener ningún elemento punitivo, con estos resultados queda claro que no existe o existió la intencionalidad de imputar alguna conducta ilegal a un ente o a un gobierno.

Integrantes de la Comisión de Vigilancia también se reunirán el próximo martes 16 de marzo con el auditor de Gasto Federalizado; el 23 con el responsable de Seguimiento.

Además, el martes 6 de abril verán al director Jurídico y el 13 con el de Cumplimiento Financiero.

Lo anterior, con el fin de continuar con el análisis de la Cuenta Pública del 2019.

Separan del cargo a Agustín Caso

El pasado 1 de marzo, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez (MC), informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) separó del cargo al auditor especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, por la investigación que se está realizando de la fiscalización de la sobre estimación de la no construcción del Aeropuerto de Texcoco.

Dijo que el hecho de que esté separado del cargo no lo excusa de participar en una próxima mesa de revisión.

"No cerramos esta mesa seguimos trabajando, la próxima mesa que tendremos será con el auditor de Desempeño, hoy separado del cargo por la investigación, pero que no lo excusa de poder estar en una mesa de trabajo porque sí queremos confrontar la metodología con la que se realizó, entonces la próxima encomienda sería estar exclusivamente en este trabajo y posteriormente estaríamos agendando, como siempre lo hemos hecho, después de la presentación de cualquier informes, particulares y Ejecutivo, de la Cuenta Pública, la revisión de los informes Generales", dijo Mario Alberto Rodríguez.

Su lugar fue ocupado esta tarde por Tizoc Villalobos Ruiz, director general de la Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios.