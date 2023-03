Ni sueñen que van a regresar en 2024: AMLO a la oposición

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este viernes a la oposición que "ni estén soñando" que en la elección presidencial de 2024 van a regresar, pues afirmó que no tienen futuro.

En conferencia de prensa el Mandatario federal calificó a la oposición como "son de lo peor", porque afirmó que no tiene ni un poco de consideración con la gente humilde, con los más pobres y vulnerables.

"Es muy importante y lo tengo que repetir que se sepa que el partido conservador más rancio votó en contra de esta reforma (de entrega de pensión para adultos mayores), por eso que ni estén soñando de qué van a regresar por sus fueros, porque es tanto el desprecio al pueblo que ni siquiera tienen un poco de consideración con la gente humilde, con los más pobres, con los más vulnerables. Son de lo peor, el egoísmo, el clasicismo, en racismo, desprecian al pueblo, por eso no tienen futuro", afirmó.