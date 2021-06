"Ni todos juntos, ni en bola pudieron" con Morena, festeja Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo que "ni todos juntos, ni en bola", los partidos de oposición pudieron con Morena.

En un mitin realizado en el Hemiciclo a Juárez, ubicado en la delegación Cuauhtémoc, el líder morenista sostuvo que determinó realizar el festejo para "poner en su justa dimensión la victoria del movimiento", pues la derecha lo está minimizando.

"Ante su narrativa de que perdimos aquí estamos demostrando que Morena es la primera fuerza del país. Tenemos la mayoría en los gobiernos, la mayoría en los congresos locales y la mayoría en el congreso federal, a eso es a lo que se llama una victoria contundente. Nada más para que saquen sus cuentas, le ganamos al PRI siete a cero, al PAN dos a cero, y al PRD lo acabamos, ni todos juntos pudieron con nosotros", exclamó desde la alcaldía que perdieron este 6 de junio.

Ante más de mil personas, Delgado Carrillo recordó la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, en cuyo festejo estuvieron presentes más 85 mil mexicanos.

"Le mandamos un mensaje hasta palacio, de que no está solo en esta lucha, no estás solo, no estás solo", gritó a coro junto con los asistentes, quienes portaban playeras guindas, banderas y matracas.

El dirigente morenista insistió en que los resultados del domingo representan un claro crecimiento de su movimiento.

"Se les acabaron los moches, ni todos juntos ni todos en bola pudieron con nosotros. Es mucho lo que logramos en apenas siete meses, demostraremos que estamos a la altura del deseo de cambio verdadero del pueblo de México", expresó.

Acompañado del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que su partido tendrá la mayoría en San Lázaro, y la usarán para avalar un presupuesto en beneficio de los que menos tienen.

"Desde ahora les decimos lo que vamos a hacer en la Cámara; garantizar que los programas del bienestar sigan adelante, para las pensiones de los adultos mayores que van a crecer hasta 6 mil pesos, para que se sigan entregan las becas a las niñas y niños de este país quienes no deben llevar el hambre en la mochila, para que sigan los apoyos para los jóvenes porque éste es un país de jóvenes, para que sigan los apoyos a personas con discapacidad, para que se sigan garantizando los servicios de salud con medicamentos gratuitos, y que se sigan financiando obras importantes como el tren transísmico o la refinería de Dos Bocas", sentenció.

Sobre los resultados en la capital del país, Mario Delgado adelantó que pedirán al instituto de formación política una evaluación que les permita saber lo que se hizo mal, y sostuvo que recuperarán la Ciudad de México.

"Bienvenida la autocrítica, pero al interior, no le vamos a dar el gusto a los opositores de tener conflictos al exterior.

"Y les informo que no quisimos dejar pasar ni un solo día, desde hoy iniciamos con el trabajo para que nuestro movimiento crezca, no le vamos a conceder a la derecha nada, vamos a fortalecer a Morena en todos los rincones del país, principalmente en la capital, esta ciudad tiene su corazón en la izquierda y lo vamos a defender", concluyó.