Niega Adán Augusto estar en campaña rumbo a 2024

En el mítico Café La Parroquia del puerto de Veracruz, donde es habitual la pasarela política, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negó que ande en campaña presidencial.

"No hermano, yo cada vez que vengo a Veracruz paso a echarme mi lechero a La Parroquia y a Sanborsito y a otros lugares (...) No es un asunto de campaña sino de gobierno federal", dijo.

Acogido por el gobernador morenista Cuitláhuac García, quien ha manifestado su apoyo a las aspiraciones de Claudia Sheinbaum, el funcionario federal agradeció las muestras de cariño con la colocación de espectaculares en esta región del golfo de México, pero se deslindó.

"Precisamente venía comentando con el gobernador que nosotros hicimos un deslinde hace dos o tres días que nos avisaron que estaban apareciendo espectaculares y desde luego que agradezco a quien los ha colocado, pero exhorto a que ese tipo de ejercicios no se den", dijo.

Bombardeado sobre sus posibles aspiraciones e incluso hasta probables coordinadores de campaña en Veracruz, el tabasqueño recordó que no son tiempos electorales: "Y segundo que a uno lo avala su trabajo y cuando uno piensa o antepone el ejercicio de su encargo no necesita de coordinadores", indicó.

Al encabezar un diálogo ciudadano en Veracruz para hablar de la reforma a leyes secundarias en materia electoral, el llamado plan B, afirmó que a partir de abril próximo, cuando se elija a los cuatros nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), se les acabará a los partidos conservadores la "repartidera" del botín político y celebró que esté por concluir el mandato del Lorenzo Córdova.

"Ahora el Consejo Técnico va a nombrar, como lo dice la Constitución, cuatro quintetas y como nosotros ni los legisladores integrantes de este movimiento se van a prestar a los acuerdos en los oscurito, pues se les acabó su 'repartidera', ahora se va insacular en el pleno de la Cámara de Diputados y que la suerte diga quiénes van a ser los próximos consejeros y quién va a sustituir al tal Lorenzo Córdova, que afortunadamente ya termina su mala época", insistió.

"¿Saben cómo se nombraba a los consejeros electorales en el pasado? Agarraban y se ponían de acuerdo los líderes de los partidos y decían, y lo digo con autoridad porque a mí me tocó ser diputado federal y senador y vi cómo se repartían el 'botincito', parecían esos ladronzuelos de las novelas de Manuel Paino, Los Bandidos de Río Frío, y entonces decían: 'Uno para ti porque tienes 10% de los votos, pero como éste tiene 8%, pónganse ustedes de acuerdo y me proponen a uno'; el del PRI, 'yo quiero dos', y le daban sus dos, y el del PAN los otros dos, hasta al PRD le tocaba", recalcó.