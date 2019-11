Niega AMLO presión contra Aeroméxico por comentario de piloto

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno haya presionado a Aeroméxico, tras revelarse que la aerolínea solicitó un informe detallado al piloto Rafael Bolio, debido a un comentario que hizo a favor del aeropuerto en Texcoco en un vuelo donde iba el Ejecutivo federal.

El mandatario federal aseguró que el planteamiento que le realizó el piloto se dio en un contexto respetuoso y de apertura a quienes disienten de las decisiones que está tomando su administración.

La petición, ocurrió el pasado 8 de noviembre en un vuelo que abordó el Ejecutivo para iniciar su gira por Yucatán.

"Por el sonido se dirigió a mi, no fue ofensivo, ejerció su derecho de manifestación", dijo.

Cuando llegaron a Mérida, añadió, "él estaba esperándome y me volvió a decir lo mismo. Le expresé lo que pienso sobre este tema".

Sin embargo, "la empresa lo citó a informar y nuestros malquerientes están diciendo algunos de que nosotros le pedimos a la empresa que lo llamara a cuentas. No es cierto, nosotros no hacemos eso".

La víspera se difundió un oficio en el que Aeroméxico le pide al piloto un informe detallado sobre lo que ocurrió en el vuelo por el aparente incumplimiento del reglamento interior de trabajo.

El presidente López Obrador destacó que debido a la naturaleza de su trabajo, no tiene tiempo para comunicarse con los dueños de las empresas para acusar el mal comportamiento de sus empleados.

"No tendríamos tiempo. Tendría yo que estarle hablando a Emilio Azcárraga para decirle que en Televisa una conductora, un conductor, se portó mal o nos calumnió o a Radio Fórmula, o a Milenio o a Reforma, etcétera, etcétera, no terminaría, no trabajaría, estaría dedicado a eso.

López Obrador recalcó que se trata de un asunto de principios, porque en su administración están comprometidos a garantizar el derecho a disentir, a la libre manifestación de las ideas.

"Estamos estableciendo una auténtica, una verdadera democracia. No queremos nada con un régimen autoritario, luchamos contra un régimen autoritario y ya no van a regresar esas prácticas, estamos sentando bases para que se garanticen libertades", aseveró.