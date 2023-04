Niega AMLO que reserva de información en Sedena esté relacionada con viajes de Cresencio

"No, no, no, es que tenemos que protegernos porque la DEA está informado a Proceso y a otros y ahora resulta que el Pentágono informa al 'Washington Post', hackean (Guacamaya)".

De acuerdo con los correos que hackeo Guacamaya, en sus viajes el alto mando castrense lo acompañan, 10 elementos de la Defensa para sus necesidades: ayudantes de campo, asistentes para él, para su esposa, jefe de seguridad, médico, enfermera, intérprete, además de efectivos encargados de la avanzada.

Los viajes del general Luis Cresencio Sandoval González al extranjero son poco conocidos. Lejos de los reflectores, sin alardes, los viajes del secretario de la Defensa Nacional (Sedena) son viajes de "terciopelo", como se dice en el argot militar: en jets del Ejército, hoteles de alta gama, comidas y cenas en buenos restaurantes, viáticos en suficiencia, visitas a museos y lugares emblemáticos de las ciudades visitadas.

Pero esos gustos no los disfruta en solitario. El general Sandoval suele viajar acompañado. Varias de las plazas de los jets del Ejército mexicano son ocupadas por su esposa, su hija, su hijo (un alto funcionario federal de inteligencia), su nuera, su pequeña nieta y a veces su consuegra.

