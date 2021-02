Niega candidata de NL que ofrezca vacunas por votos

La candidata al gobierno del estado por la Coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, rechazó información falsa que se ha divulgado en redes sociales, donde se firma que está ofreciendo vacunas para adultos mayores a cambio de votos.

Flores Carrales aseveró que es parte de la "guerra sucia" que inició desde que decidió participar en la contienda por la gubernatura.

Agregó que ha presentado diversas denuncias ante las fiscalías del estado y General de la República porque no dejará pasar este tipo de ataques en su contra.

Incluso, afirmó, ya se dictó vinculación a proceso a dos presuntos delincuentes electorales y hay investigaciones en curso por desviación de recursos públicos para financiar esta "guerra sucia".

El equipo de la candidata al gobierno de Nuevo León, que es apoyada por la coalición integrada por Morena, PVEM y PT, mostró un video y fotografías que han estado circulando en redes sociales, para acusar a Flores Carrales de prometer la inmunización contra covid-19 a cambio del voto.

La fotografía muestra a un adulto mayor con el rostro difuminado, sosteniendo una cartulina con los colores de Morena, en la cual aparece una imagen de Flores Carrales con la leyenda: "Clara Luz te vacuna. Morena la esperanza de México".

En el supuesto formato con los datos de los adultos mayores a vacunar, y que parece más una cartulina de propaganda política, hay espacios cubiertos con "corrector", donde se pondría el nombre, dirección, teléfono, y la pregunta "Qué vacuna prefieres ponerte", ofreciéndose cinco opciones, las que hay disponibles en este momento a escala mundial, aunque en México sólo hay Pfizer para el personal de salud, y AstraZeneca para adultos mayores.

En el formato tipo cartulina de propaganda, como si fuera un mensaje de la candidata, se dice: "No olvides adjuntar copia de tu credencial para votar" y se señala finalmente: "Muy pronto alguien de mi campaña se pondrá en contacto contigo. Tú cuentas con tu vacuna y yo cuento con tu voto".

El 12 de febrero pasado, se difundió en redes sociales la misma cartulina y mensaje, de prometer vacuna a cambio de votos, pero en lugar de Clara Luz, apareció la fotografía de Víctor Romo, con la frase "Romo te vacuna". El aludido contiende por la alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Según el equipo de Flores Carrales, en coincidencia con usuarios de redes sociales, una persona que muestra la cartulina para que se le tomara fotografía con ella, es la misma en ambos casos.

La candidata salió a desmentir en rueda de prensa que esté prometiendo vacunas a cambio de votos, y expresó que no permitirá que se juegue con la esperanza de los ciudadanos en el tema de salud.

Comentó que ya existe un proceso legal contra quienes resulten responsables por este montaje, y exhortó a la población a no dejarse engañar.

Flores Carrales dijo que de antemano sabía que se enfrentaría a mentiras y calumnias al participar en el proceso electoral, pero "no me dejaré amedrentar para buscar el bien común de las familias nuevoleonesas".

"La gente necesita soluciones, propuestas y gobiernos eficientes, no necesita que le estén tratando de confundir", dijo.

Puntualizó que noticias falsas y difamaciones en su contra se están atendiendo jurídicamente, y se han dictado ya medidas cautelares emitidas por autoridades electorales para bajar información falsa, se han iniciado carpetas de investigación por parte de fiscalías locales y federales por delitos electorales.