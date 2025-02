Niega Sheinbaum que su gobierno proteja a "El Mayo"

Después de que el narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada envió una solicitud al gobierno de México para pedir su repatriación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "nosotros no caemos en chantajes ni caemos en amenazas".

"Ni caemos en chantajes ni caemos en amenazas; cumplimos con nuestra responsabilidad, con la Constitución y con las leyes. Frente a una situación como esta, ¿a dónde va uno?, pues al derecho de cualquier mexicano, cualquiera que este sea, y lo que dice la Constitución y lo que dice la ley, porque juramos respetarla.

"Entonces no es ni caer en chantajes, ni caer en amenazas, ni caer en lo que diga un periódico o lo que diga el otro, o lo que recomiende un analista financiero. Nosotros cumplimos con la ley y eso es lo que debemos hacer y para eso están la Fiscalía y los protocolos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y lo que debe hacerse", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 24 de febrero en Palacio Nacional.

La Presidenta insistió en que, si cualquier mexicano envía una solicitud de este tipo, tiene que responderse y comentó que el fiscal Alejandro Gertz Manero responderá mañana sobre el tema.

"¿Ustedes creen que vamos a hacer política o vamos a gobernar con eso? Pues no. Lo que explicamos aquí es cuál es la responsabilidad del estado mexicano, del Gobierno de México, frente a una situación como la que se vivió, de acuerdo con lo que dicen las leyes y la Constitución", refirió.

Destacó los acuerdos con Estados Unidos, como el envío de 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte para evitar el tráfico de drogas.

"'El Mayo' tiene órdenes de aprehensión en México"

Sheinbaum Pardo señaló que Ismael "El Mayo" Zambada tiene órdenes de aprehensión en México, por lo que tiene que enfrentar la justicia por los delitos que ha cometido, pues afirmó que su gobierno no lo protege.

"Esta persona tiene órdenes de aprehensión en México, porque ahí los adversarios y los seudoperiodistas andan diciendo que los protegemos, pues ¿cómo? Aquí tienen órdenes de aprehensión. El asunto es cómo se llevan las cosas que tienen que estar en el marco de la ley, de la Constitución, y de las relaciones internacionales, pero aquí nadie protege a un delincuente, a nadie.

"Él tiene que enfrentar, él y otras personas que hayan cometido delitos, pues tiene que enfrentarse a la justicia, en México o en otros países", dijo.

Esto, después de que el Ismael "El Mayo" Zambada envió una solicitud al gobierno de México para solicitar su repatriación de Estados Unidos.

Sheinbaum se lanza contra Anabel Hernández

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó el trabajo de la periodista Anabel Hernández, después de que informó que el abogado del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, Juan Pablo Penilla, es cercano a Morena.

En su conferencia mañanera de este lunes 24 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó que el periodismo de Anabel Hernández "es de ficción".

"Ella ha establecido una forma de periodismo que no es periodismo, es ficción, entonces no es creíble para el pueblo de México, ella perdió credibilidad hace mucho tiempo", declaró la titular del Ejecutivo federal.

Acusó la presidenta Sheinbaum que la periodista dice "inventos" en sus libros que "no tienen sustento, no tienen base, no tiene nada". Señaló además que en un debate presidencial, la excandidata Xóchitl Gálvez presentó un libro de Hernández para atacar, y lo calificó de "ficción".

"Esta persona es el testigo principal para que el juez de barandilla del caso Ayotzinapa esté en los Estados Unidos, una persona que tiene mucho que decir, porque hay pruebas de que ahí estuvieron algunos de los muchachos. ¿Qué tiene que hacer ella como el principal testigo para que el juez de barandilla esté en los Estados Unidos, del caso Ayotzinapa?", expresó.