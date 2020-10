Niega Enrique Alfaro que Jalisco le deba al SAT

En respuesta al presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana aseguró que los estados le deben al Sistema de Administración Tributaria (SAT), el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, publicó un mensaje en sus redes sociales para reclamar al mandatario federal los recortes presupuestales y su negativa a dialogar con los gobernadores que se oponen a su propuesta de Paquete Económico.

Además, Alfaro rechazó que la entidad tenga algún adeudo tributario y afirmó que es más bien el gobierno federal el que le adeuda recursos al estado. Señaló que son los subalternos del presidente quienes no permiten que los acuerdos se concreten.

"El gobierno federal sí tiene pendientes con el estado de Jalisco, pendientes que yo he tenido la oportunidad de platicar con usted y que, curiosamente, cuando platicamos siempre ha habido receptividad y compromiso de su parte. El problema permanente es que cuando pasamos de ese diálogo con usted al aterrizaje con los funcionarios de la administración pública federal, las cosas nunca funcionan", dijo el gobernador.

Señaló que entre los proyectos que no avanzan este año y con los cuales el presidente se comprometió con los jaliscienses en sus visitas, destacan los 750 millones de pesos comprometidos del Fondo Metropolitano asignados al sistema de BRT en el Periférico de Guadalajara.

También mencionó 528 millones de pesos para el Puente Federación, compromiso que se realizaría con recursos del Fondo Metropolitano; 424 millones de pesos (de los 600 comprometidos) con Puerto Vallarta para el programa de mejoramiento urbano y 180 millones del convenio con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el saneamiento de las aguas del Río Santiago.

"En efecto, el tema de las aportaciones y participaciones es un asunto que no está de parte nuestra. El gobierno federal nos ha estado entregando las aportaciones y participaciones de este año de manera puntual, no hay queja en ese sentido. Lo que estamos nosotros poniendo sobe la mesa es que en realidad el presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año implica una reducción a Jalisco de 9 mil 200 millones de pesos en términos reales", refirió Alfaro.

Recordó que el presidente también se comprometió con la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara y aunque se tiene clave y registro en la Secretaría de Hacienda hasta el día de hoy no está etiquetado.

El gobernador aseguró que falta presupuesto para mantenimiento de las vías de comunicación federales, para el rubro de salud de recursos del INSABI y recursos para el FORTASEG con el que se apoya a las policías municipales.

Alfaro aseguró que los ciudadanos y empresas de todo el país aportan, mediante sus impuesto, más del 50% de los recursos que ingresan al gobierno federal vía impuestos, pero la Federación le regresa a los ciudadanos mediante los Ramos 28 y 33 solo el 30% de esa contribución.

"Jalisco no quiere romper con la Federación, somos mexicanos y lo seremos siempre. Nosotros queremos seguir aportando a los estados que menos recursos tienen, pero necesitamos un trato que sea menos inequitativo y menos injustos con Jalisco", agregó.

Insistió en que la consulta para saber si los jaliscienses quieren ser parte del Pacto Fiscal, se comenzará a trabajar la próxima semana.