Niega FGR que busque capturar a exsecretario de Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado una orden de captura en contra de Rodrigo Arteaga Santoyo, exsecretario particular de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos. Arteaga Santoyo es uno de los tres testigos que Lozoya ofreció presentar ante la FGR para acreditar los hechos en los que denunció a tres expresidentes de la República de cometer actos de corrupción.

Desde julio pasado solicitó un amparo para evitar ser detenido, pero debido a que la FGR informó al juez Décimo de Distrito en la materia, según el expediente 211/2020, que no ha pedido una orden de aprehensión en su contra, el juzgador le negó la suspensión definitiva. Desde el año pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Arteaga Santoyo pero no acreditó ser titular de las mismas, razón por la que el Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa declaró que el amparo que promovió contra esta medida no tiene materia.