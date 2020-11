Niega la FGR rechazo a solicitud de aprehensión contra Videgaray; lo involucra en seis delitos

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló a Luis Videgaray, exsecretario de Relaciones Exteriores con Enrique Peña Nieto, como autor material de tres delitos y copartícipe de otros tres.

Fuentes federales señalaron que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte consideró que la carpeta de investigación integrada contra Luis Videgaray no contiene los elementos suficientes como para librar orden de aprehensión en su contra.

Pero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que no ha recibido el rechazo a una solicitud que realizó sobre una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y Canciller en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

"El Ministerio Público Federal no ha recibido de Juez de Control, ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis 'V'", reportó la Fiscalía en una nota informativa publicada este martes.

De acuerdo con la petición de la FGR en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, integrada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Luis Videgaray es señalado como copartícipe en un delito electoral y otro de cohecho.

Además, se le imputa la calidad de autor material en el delito de traición a la patria, continuado y con dolo (que tuvo intención de cometer el delito); cohecho y asociación delictuosa.

La investigación contra Videgaray derivó de la denuncia presentada en agosto pasado por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en la que también acusó a tres expresidentes de la República de participar en actos de corrupción.