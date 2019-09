Niega López Obrador uso de programas sociales para promoción personal

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya hecho uso de programas sociales para la promoción personal; "vámonos respetando, no somos iguales, no me confundan porque eso sí calienta".

Tras aclarar que no podrá comparecer ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que lo citó, junto con la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, para aclarar este tema, el Ejecutivo federal dijo que debido a que sale de gira de trabajo, enviará un escrito al organismo para para ejercer su derecho a la defensa.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, reiteró su respeto al órgano electoral, pues "son autoridad, si ellos emiten una recomendación o (deciden) infraccionarnos, nosotros nos vamos a defender y a aclarar lo que la autoridad determine".