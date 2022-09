Niega Segob presionar a senadores para votar a favor de reforma

A-AA+

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López negó que él personalmente haya ejercido presión alguna a los legisladores de oposición para que votaran a favor de la reforma constitucional en materia militar.

"Yo no participé en ninguna presión hacia senadores de oposición para que cambiaran el sentido de su voto, no es nuestra convicción, ni nuestra formación, nosotros actuamos de distinta manera, lo que sí hice y hago todos los días es dialogar con actores políticos de oposición y en el caso de senadores de oposición hablé con muchos de ellos".

En rueda de prensa en el Senado reiteró que aún es posible construir un acuerdo que permita aprobar el dictamen por mayoría calificada.

"Lo que sí creemos es que es posible construir un consenso y que esta minuta que hoy está en comisiones pueda ser votada y aprobada antes de que se venza el plazo que entiendo se vence el día 5 de octubre".

Sobre el ejercicio de consulta a ciudadanos en este tema, reconoció "que no es la solución al problema de la inseguridad en el país".

"Sí servirá de mucho para ir tomando decisiones, ¿y por qué servirá de mucho? Pues porque en este país, los mexicanos, el pueblo está harto de que las decisiones se tomen nada más entre cúpulas".