Niega senador Guadiana condonación de impuestos a sus empresas

El senador Armando Guadiana Tijerina desmintió que algunas de sus empresas hayan sido beneficiadas con la condonación de adeudos fiscales, como lo reveló una investigación de Quinto Elemento Lab.

En conferencia de prensa, el legislador de Morena calificó los señalamientos en su contra como una "verdadera vacilada", pues dijo que nunca ha solicitado ese tipo de favores.

"Hablan de que condonaron 2.5 millones de pesos de impuestos, (pero) hasta la fecha, yo jamás he pedido una condonación de impuestos, en lo personal ni para ninguna empresa en la que tenga que ver", aseguró.

Dijo que la información difundida "es tendenciosa y tratan de dañar a mi persona, pero ni me quita el sueño todo ese tipo de cosas, pero yo sí le pediría a Quinto Elemento Lab que tengan más cuidado en eso. Yo no sé por qué quieran afectar en cierta forma a mi persona. Probablemente alguno de los que están allí se vería dañado cuando yo pedí aquí en esta misma tribuna y en la tribuna del Senado de la República la investigación a varias universidades del país".

Guadiana Tijerina reconoció que sí tiene intereses personales en dos de las tres empresas que se mencionan en la nota, aunque no las maneja personalmente, pero de la otra no es socio.

Explicó que no ha habido condonación de impuestos, sino de multas porque "el SAT tiene la facultad no de condonar impuestos, como les condonaban en años pasados a muchas grandes empresas, les condonaban los impuestos".

Afirmó que de acuerdo a la ley, se pueden condonar las multas que se aplican por algún motivo, como puede ser el retraso del pago de impuestos, "a lo que se puede acoger cualquier contribuyente.

Insistió en que sus empresas siempre han pagado los impuestos correspondientes, pero reconoció que sí ha impugnado algunas multas conforme a derecho.

"No sé por qué hablan de tráfico de influencias de un servidor, en ningún momento y menos ante el SAT", aclaró.

"Ante el SAT hemos tenido juicios porque no estamos de acuerdo con algún pago, pero se desarrollan normalmente ante las autoridades de los tribunales fiscales correspondientes, que son las que toman las decisiones finales, pero condonación de impuestos, no hemos recibido ni un peso. (...) En ningún momento son condonaciones de impuestos ni recargos, que quede muy claro. Las multas se condonan si la autoridad tiene la facultad de hacerlo, si lo solicita cualquier causante y se acoge a la ley", insistió.