Niega TEPJF que el PRI cometió actos anticipados de campaña

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- La Sala Superior declaró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no cometió actos anticipados de precampaña y campaña, así como de uso indebido de recursos por el evento "Diálogos por México", en el que asistieron posibles aspirantes a la candidatura por la presidencia.

Señaló que las manifestaciones de distintos militantes que expusieron su intención de aspirar a una candidatura, no constituyeron actos anticipados de campaña.

Además, concluyó que al no existir elementos para calificar dicho evento como proselitista, no se actualizó un uso indebido de recursos a partir de la asistencia de diversas personas servidoras públicas.

Morena interpuso una denuncia en contra del PRI, de su dirigente Alejandro Moreno y de militantes por presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos y de la pauta en relación con la elección federal de 2024.

El evento denominado "Diálogos por México", se realizó el 17 y 18 de octubre de 2022 en las instalaciones del CEN del PRI en la CDMX.

En primera instancia, la Sala Regional Especializada declaró la inexistencia de las infracciones por lo que Morena acudió a la Sala Superior del Tribunal Electoral.

A propuesta del magistrado Indalfer Infante, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral, apuntó que del análisis de las expresiones denunciadas en las que algunos participantes manifestaron su intención de obtener una candidatura a la presidencia de la República en 2024, no advirtió el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña o campaña, "ya que no estuvieron dirigidas a obtener el apoyo de la ciudadanía ni implicaron un actuar idóneo, consistente y sistemático o planificado con miras a ello".

Además, puntualizó que si bien el evento tuvo difusión en redes sociales para promoverlo no estuvo dirigido a la ciudadanía en general, sino a su militancia a la cual no se le solicitó el voto.