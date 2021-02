Niegan a Ancira continuar proceso por "lavado" de dinero en su casa

Un juez federal rechazó la petición para que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), pueda continuar su proceso judicial por "lavado" de dinero desde su casa.

El juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal negó la suspensión provisional solicitada por el empresario, con la que buscaba que se ordenara su inmediata salida del Reclusorio Norte, bajo el argumento de que si permite que Ancira regrese a su casa desde ahorita, el juicio de amparo se quedaría sin materia y el juzgador no podría revisar la legalidad de la orden de mantenerlo sujeto a prisión preventiva justificada.

"Sin que haya lugar a conceder la suspensión provisional en los términos solicitados por la parte quejosa, esto es, que se ordene la prisión preventiva oficiosa bajo modalidad domiciliaria, ya que de hacerlo, se estarían dando efectos restitutorios, los cuales, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, son propios del fondo de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo y no del incidente de suspensión", señaló el juzgador.

Sin embargo, ordenó a las autoridades del Reclusorio Norte garantizar y dar de manera inmediata la atención médica que requiera el empresario y que se le suministren los medicamentos que necesita.

Asimismo, ordenó implementar todas las medidas necesarias para prevenir que el empresario y el resto de los internos se contagien de Covid-19 en el Reclusorio Norte.

Salva bienes. El mismo juez Segundo de Distrito concedió una suspensión de plano y de oficio al empresario para que las autoridades federales no le confisquen sus bienes.

En una segunda demanda de amparo, Ancira aseguró que hace unos días unos supuestos agentes federales se presentaron a su domicilio con una orden para confiscar el bien inmueble.

El juzgador le concedió la suspensión para que las autoridades señaladas como responsables no ejecuten la orden de confiscación de bienes sin causa legítima.

"La medida suspensional solo se circunscribe a, en todo caso, la apropiación violenta por parte de la autoridad, de la totalidad de sus bienes o de una parte significativa de los mismos, sin título legítimo", precisó el juez.

"Bajo ningún supuesto, limita la aplicación de alguna sanción como decomiso o la ejecución de alguna medida cautelar aseguramiento o embargo sobre los bienes de su propiedad, en cuyo caso, derivan del ejercicio legítimo de las autoridades fisco-administrativas o de procuración y administración de justicia, o cuando hayan sido utilizados como instrumento para la comisión de un delito o infracción administrativa".

Ancira permanece en el Reclusorio Norte vinculado a proceso por lavado de dinero en el caso de la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.

Durante su audiencia de vinculación a proceso, la defensa señaló que Pemex ya aceptó un acuerdo reparatorio con el empresario para que pague una reparación del daño por 219 millones de dólares y extinguir la causa penal en su contra.

Si formalizan el acuerdo, deberán exhibirlo al juez de control para que modifique la medida cautelar y, eventualmente, concluya el proceso penal en su contra.