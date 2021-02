Niegan amparo a publicista de Peña Nieto

Juan Carlos Limón García, publicista vinculado a la Estafa maestra, solicitó un amparo para evitar ser detenido; sin embargo, actualmente no cuenta con ninguna medida que lo proteja de la acción de las autoridades.

Ante el juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, el empresario, que es conocido por haber sido el encargado de llevar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, pidió la protección constitucional contra cualquier orden de aprehensión o comparecencia a su nombre que la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera solicitar a un juez de control.

El amparo fue admitido desde noviembre del año pasado y de entrada le fue concedida la suspensión provisional.

Sin embargo, luego de revisar los informes del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, autoridad señalada como responsable, el juez de amparo le negó la suspensión definitiva al empresario.

El juzgador no hizo públicas sus razones para negar suspender definitivamente el acto que había sido reclamado por parte de Limón García.

Juan Carlos Limón García también llevó la campaña de Peña Nieto para llegar a la gubernatura del Estado de México.

Asimismo, lideró las campañas de otros 10 priistas en las contiendas gubernamentales, por lo que se le consideró como el mejor consultor político durante la administración pasada.

De acuerdo con la declaración ministerial de Emilio Zebadúa, excolaborador de Rosario Robles Berlanga en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Limón García se benefició con más de 64 millones de pesos en subcontrataciones realizadas entre 2013 y 2016 a favor de sus empresas ByPower y Limón Publicistas, como parte de los desvíos millonarios de la estrategia de desvío de recursos conocida como la Estafa maestra.

Zebadúa Gónzález detalló que diversos contratos realizados tanto por la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como por la de Desarrollo Social (Sedesol) fueron firmados para tareas accesorias a los programas y políticas de dichas dependencias, pero en realidad fueron utilizados para llevar actividades "de carácter extrainstitucional", tales como brigadas de propaganda política, campañas de comunicación social extraordinaria, apoyo a sectores sociales, pagos de compromisos de campaña del entonces presidente Enrique Peña Nieto y otras actividades.

Para ello, se realizaban subcontrataciones a empresas especializadas en publicidad, como las de Juan Carlos Limón.

"El común denominador de estos convenios fue el conjunto de empresas subcontratadas del publicista Juan Carlos Limón, director de la empresa Consulta y Estrategia Política DSV (ByPower). La secretaria Robles utilizó estos mecanismos para dichas campañas electorales y de publicidad", señaló.

"La secretaria Robles me indicó que un porcentaje de los recursos de los convenios antes mencionados estuvieron disponibles a través de una serie de empresas, como, por ejemplo, las de Juan Carlos Limón, que sirvieron para concentrar recursos líquidos para actividades de publicidad", aseveró.

Bajo este esquema, Emilio Zebadúa González describió que, entre los años 2014 y 2016, ByPower obtuvo 61 millones de pesos de los convenios que firmaron Sedatu y Radio y Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Televisión de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo.