Niegan medidas cautelares contra spots por informe de AMLO

A-AA+

El Instituto Nacional Electoral (INE) negó las medidas cautelares solicitadas por los promocionales del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias, se determinó que el Presidente y otros funcionarios señalados no incurrieron en promoción personalizada, actos anticipados de campaña ni uso indebido de recursos públicos.

La primera queja fue presentada por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en contra de Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, por la probable realización de actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso de recursos públicos.

Lo anterior derivado de la transmisión del promocional del cuarto Informe de Gobierno relativo a la Guardia Nacional, que, en opinión de los partidos denunciantes, se trata de una estrategia de posicionamiento en favor del Adán Augusto López de cara a las elecciones de 2024.

Al respecto, la Comisión determinó que "se trata de las actividades realizadas con el gobierno del Presidente de la República, correspondientes a su actuación en temas relacionados con seguridad pública, de ahí que la aparición de las personas servidoras públicas no es contraria al mensaje alusivo al cuarto Informe de Labores".

Por tanto, señaló que no hay elementos para determinar que la finalidad del spot sea enaltecer la figura o imagen de alguno de ellos y su difusión está dentro del parámetro temporal.

En una segunda queja, la Comisión rechazó las medidas cautelares solicitadas por el PRD contra el Presidente de la República, del titular de la Coordinación de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, y del director del CEPROPIE por el promocional relacionado con las pensiones para adultos mayores.

El PRD acusó al presidente López Obrador de utilizar el Palacio Nacional y a personas adultas mayores para promover "logros de gobierno", rompiendo con el objetivo del Informe, siendo que en el pasado mes de abril, realizó el "informe a 100 días del cuarto año de gobierno".

Sin embargo, el órgano electoral concluyó que "la difusión del promocional está dentro del parámetro temporal, ya que por obligación constitucional debe rendir un informe de labores durante su mandato cada primero de septiembre".