Niegan por segunda vez vacuna anticovid a cinco niños en Oaxaca

Por segunda vez y pese a los recursos interpuestos ante un juez de Oaxaca, autoridades de Bienestar se negaron a aplicar la vacuna anti Covid-19 a cinco niños de entre ocho y 12 años, quienes ganaron el amparo 1380/2021 el pasado 2 de diciembre para ser inoculados.

Tras más de tres horas de espera, y pese a que ingresaron al hospital de la 28 Zona Militar de Ixcotel junto a sus padres, donde se está aplicando la vacuna para prevenir el contagio del virus, las enfermeras encargadas de la aplicación se negaron a aplicar la dosis de Pfizer, por órdenes directa del doctor Raúl Peña Viveros, coordinador de las brigadas de vacunación de la estrategia Correcaminos en el estado.

De acuerdo con Alma Franco, abogada y madre de uno de los menores de edad, fue Peña Viveros quien ordenó que no se inoculara a los niños, con el argumento de que no existía dosis pediátrica de Pfizer; sin embargo, la abogada explica que la instrucción era que se les aplicara menos cantidad del biológico.

"Después de tenernos más de tres horas y media esperando nos dijeron que por instrucción del doctor Raúl Peña Viveros, no había dosis pediátrica de la vacuna Pfizer, yo le argumenté a la enfermera que no existían las vacunas pediátricas, sino que se ordenó una dosis de 10 microgramos; sin embargo, dijo que ella cumplía órdenes del coordinador de las brigadas de la estrategia Correcaminos", explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

La abogada agregó que con ese argumentó se negó la vacuna a los cinco niños, de entre ocho y 12 años, pese a que existe la suspensión ordenada por el juez y a que se interpusieron recursos de queja luego de que el pasado 14 de diciembre pasado se les negó la dosis por primera vez, también por órdenes de las autoridades federales de Bienestar.

Incluso, previamente la Delegada de los Programas de Bienestar en Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera, intentó que se desechara la suspensión de plano ordenada por el juez, con el argumento de "no existe una vacuna aprobada que cuente con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas menores de doce años", solicitud que fue negada por el juez.