Niegan suspender decreto que permite a Sedena vigilar espacio aéreo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL). - En una acción de inconstitucionalidad, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena negó suspender el decreto de reformas con las que se concede a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la facultad para vigilar el espacio aéreo.

Los promoventes integrados por senadores de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión solicitaron la declaración de invalidez de la IV Norma general y medio oficial de publicación único.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Así como de la ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil, en Materia de Protección de Espacio Aéreo Mexicano publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2023.

El ministro indicó que con fundamento en el Artículo 64, párrafo tercero de la ley reglamentaria de la materia, no da lugar a acordar de conformidad su solicitud, ya que dicha medida cautelar no se prevé para este medio de control constitucional, en virtud de que las normas impugnadas contienen previsiones de naturaleza general abstracta e impersonal.

Cuyos efectos no es posible paralizar, ya que esto provocaría que perdieran su validez, eficacia, fuerza obligatoria o existencia específica.

"Es decir, conceder la suspensión que se solicita implicaría desconocer la obligatoriedad de la totalidad de las normas controvertidas que fueron emitidas por el Congreso de la Unión y promulgadas y publicadas por el Poder Ejecutivo Federal lo cual se encuentra expresamente prohibido en el citado artículo", detalló Gutiérrez Ortiz Mena.

El ministro subrayó que en consecuencia que las características del caso y a la naturaleza del decreto impugnado, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio en la sentencia que en su oportunidad se dicte, se niega la suspensión solicitada.