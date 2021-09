Niña pide ayuda para encontrar a "BB jaguar"; ofrece recompensa

Miranda perdió a su peluche que la ha acompañado desde hace 3 años, por lo que emprendió su búsqueda a través de un cartel para que "BB jaguar", como lo nombró, pueda volver a casa.

A través de redes sociales circula la foto de un cartel donde se observa un peluche y una leyenda que dice "Se busca gato de peluche, es éste", acompañada de una flecha que señala al pequeño "BB jaguar".

"Fui al cine a la plaza Encuentro Fortuna lleve conmigo a mi peluche que tengo desde hace 3 años [...] lo extraño mucho porque es mi mejor amigo de toda la vida" relata Miranda en su cartel de búsqueda.

Con su puño y letra, la pequeña Miranda, de siete años, realizó el cartel en el que explica el posible lugar donde perdió a su peluche, así como la fecha en que desapareció tras una ida al cine ubicado en la plaza Encuentro Fortuna, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En entrevista con EL UNIVERSAL y con voz entrecortada, la pequeña explica que "estábamos viendo una película, traía una mochila con muchos peluches y dulces, entonces cuando nos fuimos yo creo que perdí a BB jaguar, lo buscamos en todas partes, pero no lo encontramos".

"Es muy importante para mí porque yo no tengo hermanos y es el único con el que jugaba, platicaba con él, le contaba todo, lo trataba como a un niño porque ha estado conmigo desde que era bebé".

Entre llanto, Miranda pide que si alguien lo tiene llame al número que proporcionan en la publicación de Facebook o envíe mensaje directo para que pueda tener a su pequeño compañero de vuelta con ella; como recompensa ofrece un dulce y 20 pesos.

"Por favor, si alguien lo tiene que lo regrese por favor. Era mi mejor amigo. Me siento muy triste, estoy un poco tranquila", dijo Miranda con voz de llanto.

La mamá de la pequeña menciona que "BB jaguar" es el peluche que ha acompañado a su hija desde que era una bebé, por lo que le tiene mucho cariño y ha llorado desde que se extravió.

"Siempre jugaba con él, le inventaba historias, le hacía dibujos, hablaba con BB jaguar, que en realidad es un gato, pero así le puso ella, hasta tenía voz, de hecho dice: yo no voy a volver a hacer la voz hasta que aparezca", dijo.

"Ha estado muy triste, me dice: ¿por qué me pasó a mí?" mencionó.

Tras la pérdida de su peluche, Miranda ha estado recibiendo llamadas de personas que le ofrecen otros peluches que se parecen al suyo, así como para saber si ya fue localizado al pequeño "BB jaguar".

La niña señaló que en caso de que no hallen a "BB jaguar", le comprarían otro peluche; sin embargo, el pequeño felino es muy importante para su vida, por lo que espera que vuelva lo más pronto posible con ella.