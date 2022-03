Niñas marchan por primera vez en Pachuca por Día de la Mujer

PACHUCA, Hgo., marzo 9 (EL UNIVERSAL).- El grito de "las niñas no se tocan", ayer un grupo de niñas y adolescentes tomaron las calles de Pachuca, Hidalgo, en una marcha alterna a la que miles de mujeres realizaron en la Ciudad.

Con cartulinas de "niñas no madres" y consignas feministas, las menores también hicieron escuchar su voz.

Junto a sus cuidadoras marcharon por las calles de Pachuca, en una protesta que se vio eclipsada por la ola de mujeres mayores que salieron a defender sus derechos.

---"Las niñas no se tocan"

Pero su manifestación fue igual de importante, ya que por primera vez fueron ellas las menores desde su voz que gritaron una y otra vez, "las niñas no se tocan".

La manifestación organizada por colectivos como Yo te creo, Red por la Inclusión de Hidalgo, Código Violeta y las Irreverentes Creciendo Juntas, las pequeñas tomadas de las manos de sus madres se hicieron visibles en el 8M.

"Nos queremos libres, no valientes", así fue lo que se denominó Mi primera marcha 8M en la que la organizadora, Ingrid Guerrero, de Yo te creo, en coordinación con los colectivos participantes, realizaron también una clase de defensa personal y taller de pañuelos feministas.

Se brindó a las menores y sus familias información de ciberseguridad y prevención de la violencia sexual. Además, se informó que por decisión de las niñas no se realizaron pintas.