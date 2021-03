Niño baña perros en Apodaca para pagar carrera de veterinario

Jonathan Oziel, un menor de siete años de edad que reside en el metropolitano municipio de Apodaca, decidió emprender un negocio que ofrece servicios para bañar perritos, a fin de ahorrar dinero para financiar su carrera de "doctor veterinario". El menor, con el consentimiento y el apoyo de su mamá, anunció su negocio en Facebook promoviéndolo con dibujos y palabras manuscritas que él mismo realizó; pero su iniciativa pronto logró el respaldo de diseñadores gráficos y de usuarios de redes sociales que contribuyeron con ideas para crear la imagen representativa y el nombre del nuevo negocio denominado "Bien bañado WOW".

La madre del niño, que en redes sociales aparece como Estreya G. Salas, publicó el lunes a las 17:01 horas que su hijo le pidió que publicara en Facebook su negocio de bañar perritos. Dijo que "como toda una familia emprendedora no le quitaremos la intención". Comentó que el menor se sentía muy contento y motivado ya que el domingo empezó su negocio y le fue muy bien. "Le estamos inculcando ahorrar y me parece muy bien que elija ahorrar para su profesión (como él dice) #DoctorVeterinario".

La mujer señaló que su hijo trabajará por citas para que su nuevo trabajo no afecte las actividades escolares y que ella pueda apoyarlo y estar al pendiente de sus labores, en el domicilio familiar de la colonia San Andrés, en el municipio de Apodaca. Poco después se generó en redes sociales un movimiento de apoyo al niño, con usuarios que mandaron mensajes de aliento desde otros países como Chile y Colombia, y de entidades como Sinaloa, Ciudad de México, entre otras.

"Gracias, y como todos somos parte de este bonito momento, necesitamos un nombre para su página de publicidad. Les queremos pedir sugerencias de nombre para que todos tengamos facilidad de contacto", expuso la madre de Jonathan Oziel. Para este jueves, la página de "Bien bañado WOW" contaba con más de 4 mil 300 seguidores. El menor publicó un mensaje donde expresó las gracias a quienes han programado citas para que bañe sus perritos mediante el pago de 60, 80 y cien pesos, según sea su tamaño.