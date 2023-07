Niño cumple 10 días en custodia del DIF; está triste, dicen abuelos

A-AA+

CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx., julio 27 (EL UNIVERSAL).- El hijo de la pareja de padres de familia que admitió haber ingresado al kínder "Frida Kahlo" para agredir a maestra, cumple este jueves 10 días bajo custodia de la Fiscalía y del DIF mexiquense.

Esto luego de que el martes 18 de julio, personal de la Fiscalía mexiquense se hizo cargo del niño de tres años, luego de que sus padres fueron detenidos al salir del Centro de Justicia para las Mujeres, llamado el edificio rosa, por las presuntas agresiones a una maestra y a la empleada de cocina del kínder al que acudía su hijo.

El niño está triste: abuelos

Los abuelos paternos y maternos del niño, desde las primeras horas de la detención, aceptaron que sus hijos "cometieron un delito" del que el niño no tenía culpa, por lo que han buscado les sea entregado.

José Alberto y Mariana, abuelos paternos del niño, relataron hoy que miércoles jueves pudieron ver por segunda ocasión a su nieto en el DIF de Toluca.

"Está triste, en 'shock', no entiende por qué no puede ver a sus padres y pregunta mucho por ellos", relataron.

"Le dijimos que pronto podrá verlos", pero el niño no sabe qué hace en un sitio alejado de su familia, "quizá piensa que está en una escuela", porque es su único referente fuera de su hogar, afirmó su abuela a EL UNIVERSAL.

Ayer, el Procurador de la Defensa de Menor y la Familia les notificó a los abuelos que si son aptos, como red de apoyo, para tener la custodia del niño, indicó el abogado César Sánchez.

No obstante, hasta el mediodía de este jueves 27 de julio, el niño permanecía en el albergue temporal infantil del DIF "Mónica Pretelini".

Antes de ir a Toluca, José Alberto y Mariana acudieron a los juzgados penales de Cuautitlán, donde su hijo escuchó la imputación del Ministerio Publico de vincularlo por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, luego de que presuntamente disparó en contra de una mujer, que era su vecina.