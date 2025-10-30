Niño de 11 años con autismo ingiere raticida en plantel de Torreón

TORREÓN., Coah., (EL UNIVERSAL).- Un niño de 11 años con diagnóstico de autismo nivel tres ingirió veneno para ratas en un Centro de Atención Múltiple (CAM) de Torreón, Coahuila, que se encontraba en el escritorio de la maestra. Su madre, April Antuna, denunció la falta de seguimiento a la presunta negligencia y una nula resolución por parte de las autoridades educativas.

La madre confirmó que su hijo bebió el raticida hace alrededor de dos meses al tomar del escritorio de la maestra la botella que contenía el veneno, y lo único que hicieron las autoridades del plantel educativo fue darle de beber leche a su hijo, sin que se activara ningún protocolo de emergencia ni se comunicaran al servicio de emergencias.

Al contrario, fue la misma madre quien tuvo que intervenir para sacar el veneno de la boca del menor. Fue la madre quien llevó a su hijo al área de urgencias para realizarle un lavado de estómago.

El incidente ocurrió en el CAM número 27 de la colonia Las Fuentes y es fecha que no hay alguna resolución a la presunta negligencia.

April Antuna comentó que ha acudido a instancias de derechos humanos, la Procuraduría de Niños, Niñas y Familia y al Poder Judicial, sin embargo, recriminó la falta de seguimiento de parte de las autoridades educativas a pesar de las denuncias y demandas interpuestas.

El problema no ha quedado ahí. Desde entonces su hijo ha sufrido maltrato y acoso por parte de la maestra, aseguró.

"Tengo dos meses con esto y no me han dado solución, me lo entregan hecho pipi, lo sacan del salón, lo he recogido llorando inconsolable", mencionó.