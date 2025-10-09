logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Niño de un año muere en cárcel de Hidalgo

Las autoridades se encuentran investigando el fallecimiento de un bebé en el penal de Tulancingo para esclarecer lo sucedido.

Por El Universal

Octubre 09, 2025 02:36 p.m.
A
Niño de un año muere en cárcel de Hidalgo

PACHUCA, Hgo., octubre 9 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a cargo de Salvador Cruz Neri, confirmó el fallecimiento de un niño de un año y seis meses de edad al interior del Centro de Reinserción Social de Tulancingo.

Se informó que una interna de ese lugar solicitó apoyo de las autoridades debido a que su hijo presentó fiebre alta y requería atención médica inmediata.

De acuerdo con la dependencia, tras constatar el estado de salud del menor, éste fue trasladado al Hospital General de Tulancingo, donde finalmente se confirmó su deceso.

Ante lo ocurrido, se inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos. Asimismo, se dio a conocer que las autoridades penitenciarias otorgaron las facilidades necesarias para el desarrollo de las diligencias ministeriales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Niño de un año muere en cárcel de Hidalgo
Niño de un año muere en cárcel de Hidalgo

Niño de un año muere en cárcel de Hidalgo

SLP

El Universal

Las autoridades se encuentran investigando el fallecimiento de un bebé en el penal de Tulancingo para esclarecer lo sucedido.

FGR dio acceso a la carpeta de investigación reclamada por Duarte
FGR dio acceso a la carpeta de investigación reclamada por Duarte

FGR dio acceso a la carpeta de investigación reclamada por Duarte

SLP

El Universal

El Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua autorizó el traslado de Duarte Jáquez a la Ciudad de México

Israel aún revisa extradición de Zerón; Roemer apeló fallo
Israel aún revisa extradición de Zerón; Roemer apeló fallo

Israel aún revisa extradición de Zerón; Roemer apeló fallo

SLP

El Universal

Declaraciones de la embajadora de Israel en México respecto a la extradición de Tomás Zerón y Andrés Roemer.

Cambio de horario: ¿Cuándo es y en qué estados aplica?
Cambio de horario: ¿Cuándo es y en qué estados aplica?

Cambio de horario: ¿Cuándo es y en qué estados aplica?

SLP

El Universal

Descubre cómo el cambio de horario afectará a distintas regiones de México. ¡No te quedes sin información!