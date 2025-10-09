Niño de un año muere en cárcel de Hidalgo
Las autoridades se encuentran investigando el fallecimiento de un bebé en el penal de Tulancingo para esclarecer lo sucedido.
PACHUCA, Hgo., octubre 9 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a cargo de Salvador Cruz Neri, confirmó el fallecimiento de un niño de un año y seis meses de edad al interior del Centro de Reinserción Social de Tulancingo.
Se informó que una interna de ese lugar solicitó apoyo de las autoridades debido a que su hijo presentó fiebre alta y requería atención médica inmediata.
De acuerdo con la dependencia, tras constatar el estado de salud del menor, éste fue trasladado al Hospital General de Tulancingo, donde finalmente se confirmó su deceso.
Ante lo ocurrido, se inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos. Asimismo, se dio a conocer que las autoridades penitenciarias otorgaron las facilidades necesarias para el desarrollo de las diligencias ministeriales.
