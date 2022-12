Niño queda atrapado en el interior de una lavadora (video)

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Una travesura terminó en un verdadero susto para los padres de este niño mexicano. Él solo quería hacerles una broma a sus familiares y se metió en la lavadora. Lo que nunca llegó a dimensionar es que no había a poder salir del aparato y que su historia se volvería viral.

Tuvieron que llamar a la Policía local para que los ayudaran en el rescate. Si bien todo terminó con un final feliz nadie en ese hogar pudo evitar los nervios de lo que podría haber sucedido. Fue la tía del nene la que decidió grabar cómo vivieron estos momentos de tensión una vez que el susto ya había pasado.

El video se hizo viral en TikTok en cuestión de segundos. A la fecha ha logrado superar las 25 millones de reproducciones. Además, cuenta con miles de comentarios. Mientras que algunos se han divertido con el accidente otros usuarios han optado por realizar un llamado de atención al descuido de sus padres."La sonrisa del chico de la camisa azul", "Pensé que lo había visto todo en TikTok, pero ya vi que no", "Al final, yo creo que se le durmieron los pies, por eso llora cuando lo paran", "Niños siendo niños", "En mis tiempos nos lavaban a mano y con piedra pómez", "Ahora sigue el secado", son tan solo algunos de los mensajes que han dejado bajo el video.La tía relató en TikTok que cuando llegó asustada tras recibir la noticia pensó que "escucharía al niño llorando y lo veo con el teléfono bien entretenido atorado en la lavadora. La lavadora donde estaba ya no servía, ahí guardan cosas para lavar. El niño sacó todo eso, pero pensaron que era para entretenerse. Vio una silla, se dejó caer con los pies cruzados y ya no se pudo levantar. Mi hermana se descuidó un momento".