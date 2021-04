Niño sufre ataque de perro en Aguascalientes; médicos le reconstruyen tejidos dañados

Angel "N" de seis años requirió de seis cirugías y un mes de hospitalización luego de que un perro lo atacó y provocó heridas graves en cabeza y cuello en Aguascalientes.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes, un menor de seis años fue recibido en la sala de Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 tras el ataque de un perro que le provocó heridas en la cabeza y el cuello.

De inmediato fue ingresado a quirófano, en donde médicos cirujanos pediatras realizaron la primera intervención quirúrgica y, posteriormente, el área de cirugía reconstructiva quedó a cargo de los aseos quirúrgicos y la colocación de un mecanismo de cicatrización (sistema VAC) para conservar los tejidos, debido a la gran cantidad de hueso expuesto.

El médico especialista en cirugía plástica, Héctor Manuel Muñoz Muñoz, relató que "en un inicio el pronóstico del niño era incierto porque no sabíamos si el perro que lo atacó tenía alguna enfermedad que causara alguna infección en las heridas".

La reconstrucción del área se realizó con expansión de tejido para lograr cerrar el hueso expuesto, en donde también se colocó injerto de piel sana con respuesta positiva por parte del menor.

Los expertos en reconstrucción realizaron cinco cirugías a lo largo de un mes de hospitalización, el paciente se mantuvo bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario lo que permitió que se recuperara de una herida que dejó expuesto el hueso del cráneo.

"Siento una enorme satisfacción por los resultados obtenidos, pese a la complejidad del caso. Es uno de los más graves por mordida de perro que he visto, debido a la profundidad de las heridas. Como médico me puso a prueba y sólo pensaba de qué manera ayudar al niño", destacó el especialista Héctor Manuel Muñoz.

Por último, el IMSS informó que ser dado de alta por mejoría, el pequeño Ángel "N" se encuentra en casa y realiza sus actividades de manera cotidiana.