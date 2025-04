Nissan descarta ajustar su producción

Ciudad de México.- La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a la industria automotriz no modifica los planes de producción e inversión de Nissan en México, aseguró Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana.

“No hay modificación en los planes de corto plazo, no los hay porque en buena medida esas decisiones no son de corto plazo. Mover herramentales de producción no es tan fácil, es un tema que requiere de mucha planeación y mucha estrategia.

“No tenemos sobre la mesa algún cambio en este momento. Estamos con el pie y el acelerador a fondo”, dijo Centeno en entrevista tras la presentación de los resultados del año fiscal 2024.

Sobre el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum de aumentar 10% la producción de vehículos en México para consumo nacional, Centeno se pronunció a favor de la propuesta y reconoció el trabajo de la mandataria para dialogar con Estados Unidos en materia comercial.

“(Sheinbaum) está liderando de manera asertiva, correcta, moderada y adulta. Creo que lo estamos haciendo muy bien y los resultados son palpables. Además, el concepto de respetar al exterior y concentrarse en el interior es muy potente, así que me gusta.

Nissan ha sido la automotriz de mayor venta en el mercado mexicano por 17 años consecutivos y 85% de lo que vende localmente se fabrica en el país.