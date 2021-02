NL aligera restricciones a comercios por menor casos de Covid

El Gobierno de Nuevo León aceptó aumentar el aforo de los establecimientos comerciales como supermercados, tiendas de ropa y otros giros, del 30 al 50%, y que, en lugar de cerrar a las diez de la noche, puedan ampliar su horario de las 5 de la mañana a las 12 de la noche.

El gobierno destacó que esos comercios deberán mantenerse cerrados los domingos como se viene haciendo desde hace varias semanas, al presentarse un repunte de la pandemia de Covid-19, debido al relajamiento de las medidas de restricción por las fiestas decembrinas y el Año Nuevo.

Las llamadas tiendas de conveniencia abrirán las 24 horas, pero cerrarán los domingos, mientras que teatros, museos, cines, autocinemas y casinos pueden abrir con aforos de 50%, pero sólo de lunes a sábado, y en horarios que poden ir desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche.

El Consejo Estatal de Seguridad en Salud acordó el aligeramiento en las medidas de restricción, para disminuir los contagios con el virus SARS-CoV-2, después que se logró una disminución en la ocupación hospitalaria de camas para pacientes covid, de terapia intensiva y en la cifra de contagios y defunciones, informó el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos .

El funcionario expresó que, aunque comprende la desesperación que tienen los empresarios del sector comercio y servicios, por las pérdidas económicas que han sufrido ante los cierres decretados desde el mes de marzo de 2020, casi desde el inicio de la pandemia, no es momento de aflojar en las medidas de prevención, pues, aunque la última semana la cifra de contagios disminuyó a un tercio de los que se presentaron en el pico más alto registrado en enero, "no es momento de cantar victoria".

Por lo anterior, señaló, no se puede permitir la reapertura de dichos establecimientos los domingos, como demandaron la Canaco y la Coparmex, ya que precisamente esa medida de restricción de la movilidad, es la que permitió que se lograra frenar la pandemia, por lo cual prometió que seguirán analizando el comportamiento del virus, para permitir más reaperturas graduales.

Los organismos empresariales aseguraron que, durante el 2020, en los sectores comercio y servicios se perdieron 39 mil 341 empleos de los registrados ante el IMSS, pero el Inegiestimó que la pérdida de 77 mil 525 plazas laborales.

Además, señalaron, en enero de 2021, el IMSS en Nuevo León reportó que dichos sectores perdieron mil 857 empleos, pero al considerar sólo el comercio y los servicios para empresas, la pérdida fue de 7 mil 907 empleos.

Destacaron que el comercio y los servicios representan el 65% de los empleos generados en la entidad, por lo que, las afectaciones en estos sectores generan disminuciones en los ingresos de dos de cada tres familias en Nuevo León.

La operación plena de estas empresas todos los días de la semana, ayudaría a disminuir las aglomeraciones que se presentan los sábados y lunes, señalaron Canaco y Coparmex, al tiempo de afirmar que coinciden con expertos de otros países en el sentido de que la principal fuente de contagios "se encuentra en la convivencia social fuera de los establecimientos comerciales y centros de trabajo".

Antes esto, demandaron a las autoridades acciones más firmes y sanciones para evitar reuniones sociales o de convivencia que congreguen a más de diez personas.