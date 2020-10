NL está en "rojo intenso" por Covid; frena desconversión hospitalaria

El secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, rechazó que Nuevo León esté en semáforo naranja con riesgo de pasar a rojo, como lo estableció el gobierno federal, pues las autoridades locales se consideran en "rojo intenso" desde antes de que el subsecretario Hugo López-Gatell advirtiera que, ante el incremento en los contagios, esta entidad podría pasaría al indicador de riesgo máximo.

De la O Cavazos destacó que las autoridades de Salud de Nuevo León registran 30 mil casos más que la Secretaría de Salud federal porque "hacemos más pruebas de las PCR, las del estándar de oro" y porque el conteo local incluye los casos detectados en hospitales privados —"los mejores de México"— y en los laboratorios privados que cumplen con todos los estándares de calidad y tienen convenio con el gobierno estatal.

Según el funcionario, si no fuera por la cantidad de pruebas que se hacen en Nuevo León, "estaríamos en un color verde, mintiéndoles a ustedes (...), pero con la gente muriéndose en las calles y en los hospitales".

Por otro lado, comentó que a raíz del incremento en casos diarios de Covid-19, decesos y hospitalizaciones, registrado en las dos últimas semanas, el estado detuvo el proceso de desconversión hospitalaria mediante se preveía volver a habilitar el hospital de Montemorelos para atención en general y no exclusivamente de pacientes de coronavirus.

Tras una disminución, en septiembre, del número de personas hospitalizadas, también se proyectaba desconvertir los hospitales de Juárez, Sabinas Hidalgo y Tierra y Libertad, atendidos por personal militar y que junto con el Hospital Regional Militar han recibido 213 toneladas en equipos, insumos y medicamentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A raíz del rebrote que se presenta en la entidad, se pausará en la desconversión para que haya camas suficientes para pacientes de Covid-19, explicó.

El titular de Salud de Nuevo León llamó a la Federación para que mande apoyo, pues "se necesitan más insumos, la salud cuesta y es responsabilidad del gobierno federal pagarla, el estado ha hecho una gran inversión, no tenemos más recurso, es finito, y no hay uno que esté etiquetado a pacientes Covid".

Puso el ejemplo de una persona que estuvo internada por Covid en un hospital privado y le pidió apoyo para pagar los gastos por más de tres millones de pesos. Dijo que en los hospitales públicos también cuesta mucho atender a pacientes con esta enfermedad, pero van a seguir atendiendo a quien lo requiera.

Manuel de la O anunció que, por el Día de Muertos, se suspenderán las visitas a panteones, que estarán abiertos sólo para inhumaciones. Además, habrá operativos permanentes por personal de salud y policías municipales para que se cumpla con esta restricción.

El secretario informó que en las últimas 24 horas se reportaron 33 defunciones sumando hasta este domingo cuatro mil 381 decesos por Covid-19, mientras la cifra de contagios se elevó a 78 mil 389 con los 582 que se reportaron este día.

El total de personas hospitalizadas asciende a mil 304; es decir, 42 más que el sábado. De ellos, 274 están conectados a un ventilador mecánico.