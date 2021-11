NL inicia vacunación Covid a niños de 5 a 11 años

El gobierno de Nuevo León arrancó este lunes la vacunación contra covid-19 para niños de cinco a 11 años de edad, con lo cual, afirmaron el gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez Cantú, titular de la oficina "Amar a Nuevo León", una vez más el estado "le pone el ejemplo a todo en México", al ser el primero en iniciar la inmunización para este grupo etario.

Acompañados por la titular de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, el mandatario estatal y su esposa, dieron el banderazo de salida al primer convoy de autobuses en los que fueron trasladados 500 niños para recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer -especialmente fabricada para menores-, mismas que se aplicarán en las ciudades de Laredo, McAllen y en Colombia.

Durante la breve ceremonia García Sepúlveda señaló, "como hoy es día inhábil, va a hablar Marianis ¿está bien?", ante lo cual Rodríguez Cantú dijo estar muy contenta por esta nueva fase del Programa de Vacunación Transfronterizo.

"Somos el primer estado en México que tiene un programa de vacunación para nuestros niños, esto nos permitirá que la reactivación económica sea de manera responsable, que al ir al colegio estén seguros, protegidos y sus familias también".

Mencionó Mariana que este programa inició desde agosto antes de que su esposo fuera gobernador en funciones. Insistió "hoy es un día muy importante, es el día que le volvemos a poner el ejemplo a todo México, de que sí se pueden lograr las cosas con buen diálogo y con buena iniciativa, y pues... ¿Están contentos? preguntó a los menores que a coro respondieron "sí", pero luego que cuestionó si tenía miedo, fue Samuel el que dijo "no".

El mandatario estatal expuso que en este viaje serían trasladados 500 niños y agregó que en la plataforma del Programa de Vacunación Transfronterizo se han registrado 141 mil nuevoleoneses, y se ha inmunizado a 53 mil adultos y 23 mil 200 menores de 18 años.

Y al igual que su esposa, también recalcó que Nuevo León "como siempre poniendo el ejemplo", pues al iniciar hoy la vacunación para niños de cinco a once años, "somos el único estado de todo México, que inicia la vacunación" para este grupo etario.

"Por eso -agregó- le voy a pasar el micrófono a mi comadre", y acto seguido una niña de nombre Ale dijo estar muy contenta y agradecida de poder vacunarse, y comento "ya con esta protección puedo ir a la escuela, más segura".

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, afirmó que con esta fase de vacunación "se marca el inicio de una nueva historia para los niños de Nuevo León, con esta protección y seguridad que les brinda la vacuna, al tener mayor vacunación en todos los grupos de edad vamos a poder evitar las nuevas olas (de contagios), disminuir los nuevos riesgos y poder reactivarse no sólo en lo económico sino también en la educación, lo social, y en lo emocional que tanto lo necesitamos".

Señaló Marroquín Escamilla, "es algo muy diferente a lo que sucede en el resto del país, (aquí) hay una gran emoción en la vacunación, tenemos que llegar al 95 por ciento, en los próximos días adultos rezagados serán vacunados con primeras dosis". Insistió que esta es la mejor herramienta de protección.

El gobernador explicó que diariamente serán llevados a vacunar entre 500 y mil niños, ya no solamente hijos de trabajadores como fue al principio, pues hay una mayor flexibilidad de las autoridades de Texas, que donan las vacunas. Alma Rosa Escamilla dijo que los de este día son alumnos o hijos de trabajadores, de 18 instituciones educativas o empresas.