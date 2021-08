Tuxtla Gutiérrez, Chis.- En el corazón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el presidente Andrés Manuel López Obrador fue retenido a bordo de su camioneta por más de dos horas por unos 200 maestros. Llegaron antes del amanecer, en una operación hormiga, por goteo, y lo cercaron. El Mandatario les advierte: "No acepto chantajes".

Al alba, a unos pasos del cuartel de la 7 Región Militar, los "maestros democráticos", alguna vez aliados del presidente tabasqueño, le demandaron al Presidente no regresar a clases el próximo lunes, que se les regrese una caja de ahorro y la reinstalación de una mesa de diálogo que encabece el propio López Obrador. Así, lo que no pudieron hacer huracanes ni la pandemia por Covid-19, en una situación inédita, los integrantes de las secciones 7 y 40 de la CNTE lo hicieron: evitar que López Obrador encabezara su mañanera y la reunión del gabinete de seguridad federal.

En un diálogo a gritos entre maestros y López Obrador, el Presidente estalló: "Aquí me quedo, no acepto su chantaje. Me dejan pasar, me respetan y luego hablamos", comentó molesto al autodenominado "magisterio democrático", el que ha sido su aliado.

Los integrantes de su Ayudantía, incrédulos, no saben qué hacer ante la inédita escena. Pese a que están a unos metros de un cuartel militar, dentro las cabezas del gabinete de seguridad nacional, nadie sale a rescatar al Presidente.

A las 7:00 horas, cuando el Presidente se encuentra encerrado en su vehículo y rodeado por los maestros, el gabinete de seguridad federal sale a dar una mañanera. El gobernador chiapaneco, Rutilio Escandón, inicia la conferencia enviándole un saludo al Mandatario. Con caras nerviosas, ahí están el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional (Sedena); el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de Marina (Semar); Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.

Icela Rodríguez lamenta la situación que vive el Ejecutivo, pero señala que "vamos a seguir el día de hoy con nuestra agenda que estaba planteada, vamos a seguir con ella". Pero López Obrador tiene un as bajo la manga y como un seguidor de las redes sociales y la tecnología, graba un video en el que explica la situación y lo manda para que se proyecte en la mañanera. No quiere dejar de tomar el control de la agenda mediática del día.

En la grabación, asegura que el bloqueo en su contra es por intereses políticos y no se someterá a chantajes de nadie, y afirma que "eso no lo puedo permitir, porque el Presidente de México no puede ser rehén de nadie".

Acusa a los dirigentes de las secciones de Chiapas y de Michoacán de la CNTE como sus adversarios conservadores, de tener "intereses creados", y señala que "este es un asunto más de intereses políticos".

Con este mensaje termina la inédita mañanera número 682 de su gobierno.

Al filo de las 8:12 horas, por fin la Suburban del Presidente avanza sin ningún problema ante mermados manifestantes.