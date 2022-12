"No ayudan en nada", dice AMLO sobre organismo de DDHH de la ONU

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que organismos de la ONU, enfocados en la defensa del medio ambiente o de derechos humanos, "no ayudan en nada", son aparatos burocráticos, costosísimos y además de que usan un lenguaje poco entendible para el pueblo.



En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que estos organismos fueron creados para distraer a la sociedad de los saqueos a países en beneficio de una minoría rapaz.

"Se crearon muchos de estos organismos para simular de que se atendían los graves y grandes problemas nacionales, se fueron creando, ya hemos dicho varias veces, no solo en México, en el mundo desde antes del periodo neoliberal se fueron creando supuestamente autónomos de la sociedad civil para todo.

"Empezando por la actitud de la ONU, que tiene un sinnúmero de estos organismos, que no ayudan en nada. Son aparatos onerosos, costosísimos, para todo: desde la defensa del medio ambiente, hasta de la defensa de derechos humanos pasando por la lucha contra el racismo, contra la discriminación, pero son aparatos burocráticos que se fueron creando con las llamadas nuevas políticas públicas para que voltearemos a ver eso, con todo un lenguaje nuevo, poco entendible por el pueblo y que no nos ocupáramos de lo fundamental, que no miráramos de que estaban saqueando a nuestros países en beneficio de una minoría rapaz y se crearon todas estas nuevas políticas públicas", dijo el presidente López Obrador.