"No buscamos socavar a la Auditoría Superior", dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no busca socavar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sino que, indicó, debido a los errores que tuvo el organismo en la tercera entrega de la cuenta pública 2019, la propia institución "se autodestruye".

-"Algunas voces consideran que el haber enviado esa carta busca minar a la Auditoría. ¿Usted qué responde a estos señalamientos?", se le cuestionó.

-"No, pues imagínense, una institución que se equivoca -entre comillas- de esa manera, ¿cómo se va a decir que se mina? Yo creo que lo más correcto es decir que se autodestruye.

"Imagínense, Auditoría, estamos hablando del auditor que se equivoca en una investigación, en un estudio, por más de 200 mil millones de pesos. Claro que no fue una equivocación, claro que ahí hubo una intencionalidad política de afectarnos. Entonces, ¿quién es el responsable?

"Nosotros no socavamos ninguna institución", respondió en conferencia de prensa en Palacio Nacional.