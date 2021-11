"No busco que la UIF tenga más dientes"

Ciudad de México.- El nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, criticó a sus opositores quienes han advertido riesgos de venganzas políticas y uso faccioso de ese organismo.

En entrevista con El Universal calificó a esas voces de "tontas", y dijo que nadie le ha hecho nada como para vengarse.

Aseguró además que la UIF seguirá siendo un instrumento de lucha contra el Estado corrupto que en México se estableció como algo permanente y sistemático.

También, Gómez Álvarez descartó buscar reformas a la ley para darle dientes o capacidades persecutorias a la UIF, como lo venía solicitando Santiago Nieto Castillo, pero adelantó que buscará que la legislación se adecue a las normas internacionales en materia de prevención de lavado de dinero.

Son varios los casos que quedaron pendientes en la administración de Nieto Castillo a cargo de la UIF, y que ahora le corresponden atender al economista y exdiputado Gómez Álvarez.

Entre los más destacados se encuentra el de Emilio Lozoya; la UIF ha presentado siete denuncias, la última de ellas el 3 de agosto de este año por desvío de recursos públicos por más de mil 400 millones de pesos.

También queda pendiente la demanda que la UIF interpuso en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El PAN advierte riesgos de

que use la UIF para venganzas políticas. ¿Qué opina?

— Creo que se le debe ocurrir otro pretexto para objetarme, porque ese no vale, no tengo nada de qué vengarme en absoluto, nadie me ha hecho nada como para vengarme. Yo creo que a los panistas no les debe caer muy bien que yo ocupe un cargo de gobierno, no les cae bien que yo ocupe el cargo que sea en cualquier lado, pero que se busquen una explicación más lógica, menos tonta.

¿Existe plena garantía de

imparcialidad en la UIF?

— La Unidad de Inteligencia Financiera no es una entidad parcial ni imparcial, esos extremos no están en las funciones legales de la unidad, ésta es un instrumento de conocimiento, eso es esencialmente lo que es, es algo que se transformó completamente desde que llegó la nueva fuerza gobernante.