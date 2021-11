No cerrarán actividades si hay cuarta ola de de contagios por Covid en la CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que de iniciar una cuarta ola de contagios de Covid-19 no cerrarán actividades, y en caso de ser necesario se iniciará una campaña para que la gente vuelva a utilizar el cubrebocas.

"Si inicia una cuarta ola (de contagios) pues iniciaremos una campaña para que la gente regresara a utilizar el cubrebocas, ya no todos lo están usando, y medidas de sana distancia, pero no tenemos pensado de ninguna manera cerrar actividades como fue en las olas anteriores", dijo.

EL UNIVERSAL publicó este martes una entrevista con el director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García, quién comentó que si bien no se puede descartar una cuarta ola, la capital tiene una mejor capacidad para afrontarla por el alto número de vacunación y que se registran número mínimos de casos y hospitalizados.

En conferencia de prensa, la mandataria señaló que la población vacunada, con esquema completo, alcanza el 95 %, y que si llega a presentarse una cuarta ola de contagios se espera que sea menor.

"Si por el frío o condiciones atmosféricas se espera una cuarta ola probablemente sería menor y hay la capacidad instalada para poder atender", aseguró.

--Creación de empleos

Respecto a la recuperación de empleos tras la pandemia de Covid-19, Sheinbaum Pardo dijo que cerca de 100 mil trabajadores de limpieza de empresas aún no regresan a laborar debido a que los centros de trabajo aún no vuelven en su totalidad, pero estimó que el siguiente año regresen.

"Construcción todavía no está al máximo pero se está recuperando, comercio también se está recuperando de manera muy importante, servicios también, pero estos servicios de limpieza que, muchos eran por empresas de outsourcing, todavía no se recupera, porque las oficinas no han llegado al 100 por ciento", expresó Sheinbaum.

Agregó que este mes se crearon alrededor de 27 mil nuevos empleos formales en la Ciudad de México.