"No coman ansias, ya llegará el tiempo que nos vean en campaña", dice Adán Augusto

Arropado por las fracciones de Morena y aliados, pero hostilizado por las bancadas opositoras, principalmente del PAN y el grupo plural, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, compareció ante el Senado de la República.

Más que como responsable de la política interior del país fue tratado por la oposición como precandidato a la Presidencia, como lo subrayó el senador Germán Martínez Cázares.

"Todo llega a su tiempo, ya falta menos. (...) No coman ansias, ya llegará el tiempo que nos vean en campaña, ahorita estoy ocupado en ser el secretario de Gobernación, respondió retador López Hernández.

De entrada, Emilio Álvarez Icaza, coordinador de los senadores sin partido, acusó al titular de la Segob de ser uno de los actores de la polarización que vive el país y dedicarse a chantajear y amenazar, en lugar de dialogar y negociar.

A nombre de los panistas, la senadora Kenia López Rabadán acusó que los resultados del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador "son terribles", con 130 mil asesinatos, más de 36 mil mexicanos desaparecidos, 11 mujeres asesinadas a diario y 60 periodistas muertos en este sexenio.

López Rabadán pidió al secretario una respuesta puntual a una pregunta: "¿Sí o no, algunos elementos del Ejército están implicados en la tragedia de Ayotzinapa, sí o no?

El funcionario respondió: "No le puedo dar detalles porque me comprometí aquí a hablarle con la verdad y si digo todo lo que sé respecto de la investigación del caso Ayotzinapa, desde luego que estaría violando una obligación constitucional que tengo", detalló, aunque añadió que "una golondrina no hace verano".

Con jiribilla López Hernández reviró: "No se preocupe, la verdad se va a saber, como estamos todos los mexicanos pidiendo que se sepa qué pasó en la Guardería ABC, por ejemplo".

Previo a su comparecencia, recorrió y le dio la vuelta a todo el salón de plenos para saludar a cada uno de los senadores.

La legisladora Olga Sánchez Cordero lo recibió efusivamente, al igual que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, con quien posó para la foto. De los senadores de oposición primero saludó a los panistas Julen Rementería, y Josefina Vázquez Mota.

Lo mismo hizo con el perredista Miguel Ángel Mancera, e intercambió unas palabras con la panista Lilly Téllez, además de estrechar la mano de la priista Claudia Ruiz Massieu.

Ya en la comparecencia, las cosas no fueron tan cordiales. Los panistas sacaron diversas pancartas con leyendas como "AMLO = 130 mil asesinatos", y "Fue y es el Estado".

Luego de más de tres horas de comparecer, el secretario de Gobernación se despidió. Antes de abandonar el Senado de la República con una sonrisa en los labios, ofreció una rueda de prensa, con la convicción de que "libró" la prueba de esta obligación de informar.