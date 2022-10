No considero justo críticas al gabinete de Seguridad en Senado: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a su Gabinete de Seguridad de las críticas de los legisladores "conservadores hipócritas" durante la comparecencia de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, de ayer ante el Senado de la República.

"No considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad no lo considero justo, y menos cuando está de por medio solo la politiquería, la militarización dicen los conservadores hipócritas".

"¿Quiénes fueron los que militarizaron el país? Ellos, ellos eran los que permitían la tortura, las masacres, ellos eran los que daban la orden del mátalos en caliente y ahora como buenos hipócritas conservadores, se convierten a en paladines, en los defensores de los derechos humanos, no, la verdad no somos iguales, tiene muy malos sentimientos, malas entrañas, son malos de malolandia".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador expresó su satisfacción con la encuesta del Inegi sobre la percepción de la inseguridad que registró una disminución.

"Que gusto me da que la gente se da cuenta, y no solo eso, es un tengan para que aprendan, sigan votando en contra de la Marina, de la Defensa, en las camaradas en contra de la Guardia Nacional, esto es lo que piensa el pueblo".

El jefe del Ejecutivo arremetió en contra de los legisladores de oposición, que dijo, deberían de representar al pueblo, pero en realidad representan a los grupos de interés creados, a los corruptos a los que se sentían los dueños México.