"No debatiremos el color del semáforo", dice gobernador de Aguascalientes

El gobierno de Aguascalientes no se involucrará en un debate con el gobierno federal, por las diferencias en algunos indicadores del semáforo epidemiológico de la pandemia. Continuará con las acciones para evitar el incremento del contagio del Covid-19.

"No por contar con suficiencia hospitalaria y los insumos para enfrentar la contingencia sanitaria, se dejará de hacer énfasis en la prevención", afirmó el gobernador Martín Orozco Sandoval, quien pidió a la población acatar todas las medidas sanitarias.

Dijo que una de las variables que toma en cuenta la Secretaría de Salud federal para el semáforo es la capacidad hospitalaria. En los últimos días de julio y principios de agosto se presentó un aumento de pacientes.

Sin embargo, actualmente existe una tendencia a la baja en la ocupación de camas para la atención de coronavirus, y reiteró que existe suficiencia en la capacidad hospitalaria en el estado. Además, dijo que se incrementará el número de camas, ante cualquier escenario.

Orozco Sandoval informó que sólo en el Hospital Hidalgo se cuenta con aproximadamente 80 camas con ventilador y se podría ampliar hasta 100 o 120 camas, ya que se cuenta con todos los insumos necesarios para hacerlo.

Además, refirió que seguirá en comunicación con los delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La finalidad es asegurar la atención a cualquier persona que la necesite, así como para evitar el mayor número de pérdidas humanas por este virus.

En conferencia virtual, el gobernador enfatizó en que no se dudará en comprar los insumos necesarios para hacer frente a la pandemia. Muestra de ello son los 150 millones de pesos de recursos estatales que se ha destinado para este fin, aunado a los 50 millones de pesos que ha destinado su administración para adquirir lo que sea necesario.

Respondió que Aguascalientes ha logrado mantener la estabilidad del empleo, de acuerdo con datos del IMSS, gracias a las estrategias para enfrentar la crisis económica causada por el virus.

Adelantó que en los próximos días se anunciará un programa de empleo temporal para apoyar a 200 personas, por tres meses con un sueldo semanal de mil pesos, y posteriormente se lanzará una segunda convocatoria para generar 600 empleos temporales más en colonias y comunidades, todo esto como parte del Plan de Reactivación Económica.