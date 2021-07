No deben subirse colegiaturas para siguiente ciclo escolar: ANEP

En momentos de incertidumbre por la crisis económica y la sanitaria no es momento de subir colegiaturas para el ciclo escolar 2021-2022, aseguró el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP), Alfredo Villar Jiménez.

Incluso dijo que hay escuelas que ofrecen facilidades de pago, disminuyeron colegiaturas o tomaron alguna otra medida ante la reducción de ingresos de muchas familias.

Villar Jiménez afirmó: "En primer lugar no subir colegiaturas y en segundo lugar muchas escuelas de educación básica y a nivel universitario han disminuido las colegiaturas. Lo que se tiene que hacer es dar facilidades a los padres de familia y jóvenes para que ingresen a las escuelas y estudien".

Durante la mesa de análisis de la sección Cartera de EL UNIVERSAL, Jiménez añadió que "hay padres de familia que no tienen para pagar colegiaturas porque perdieron su trabajo, a otros se les redujeron sus ingresos y hay una serie de situaciones muy fuertes a nivel nacional no solo con escuelas particulares sino también oficiales".

Añadió que estamos en momentos de mucha incertidumbre, en los que por las decisiones de la autoridad ya se perdieron dos años escolares, además de que hay problemas de salud mental de los estudiantes, además de que hay un retraso académico.

Ahorita estamos en momentos en que no se sabe qué va a suceder porque por la mañana el gobierno capitalino da una instrucción y por la tarde el gobierno federal dice otra cosa, "hay mucha incertidumbre para los padres de familia" porque a cada momento la autoridad "tiene ocurrencias".

Para la directora de formación de Unoi de Editorial Santillana, Patricia Zorrilla, desde el año pasado se congelaron las colegiaturas e incluso hay descuentos, en al menos las 400 escuelas con las que trabaja.

"No conozco a escuelas que estén incrementando costos. Estamos en el segundo año de sostener cuotas, hubo programas con descuento para las familias. No creo que haya incrementos porque si no las propias familias buscarán otras alternativas", comentó.

Añadió que en las escuelas "ha habido una gran empatía y solidaridad, a pesar de que son un sector sumamente golpeado", por lo que se han buscado hacer alianzas para lograr las inversiones en tecnología, buscar herramientas para enseñar a distancia.

Pero aunque muchas escuelas invirtieron en proyectores, computadoras y cámaras para el regreso a clases, esas inversiones no se transfieren a los padres.

Ante el regreso a clases, Daniel Urías, especialista en finanzas personales, dijo que ante la nueva realidad de que los estudiantes toman clases a distancia, es necesario tomar estar conscientes de los ingresos y los gastos, porque no es nada más comprar libros, sino que hay que pagar por tecnología, internet, útiles, entre muchas otras cosas.

Por ello aunque cambia la dinámica en términos de gastos porque al ser las clases a distancia hay que evaluar qué es lo que realmente se requerirá, para "no caer en gastos innecesarios.

La planeación es fundamental para determinar si se requiere comprar uniformes cuadernos, colores, mochilas y todo nuevo porque no necesariamente se utilizarán y en lugar de hacer el gasto se puede reusar lo que ya se tiene de ciclos escolares pasados.