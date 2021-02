No dependemos de citas descontextualizadas de próceres patrios: Alianza Federalista

Los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista informaron que el próximo viernes 26 de febrero tendrán una reunión plenaria, que se realizará en Monterrey, Nuevo León, y ahí responderán de manera puntual y respetuosa al presidente Andrés Manuel López Obrador, la carta que les envió a mandatarios estatales para que no intervengan en los comicios de junio próximo.

En un comunicado, los gobernadores de la Alianza Federalista aseguraron que no es su intención denostar la importancia de la historia. No obstante, no pueden depender de citas descontextualizadas de próceres patrios, por corresponder a otra realidad y circunstancia. Para ello contamos con un sólido marco legal, instituciones y ciudadanía.

En este contexto, reiteraron su abierta disposición al diálogo verdadero y respetuoso entre poderes e instancias de gobierno. "Hoy más que nunca, es imprescindible el compromiso leal de gobiernos y ciudadanía para lograr comicios transparentes, legítimos y legales".

Dijeron que las democracias se fundamentan en instituciones sólidas y en un estricto apego al Estado de Derecho. "El ejercicio de gobierno debe ser colaborativo, inclusivo y coordinado entre todos los niveles de gobierno".

"Como ya lo hemos expresado, nuestro compromiso no es sólo con la democracia, sino también con la institucionalidad del quehacer público, los contrapesos y el diálogo respetuoso y permanente, y no únicamente de coyuntura en el marco de agendas electorales", dijeron los gobernadores.