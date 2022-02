"No eres un caballo, no eres una vaca", dice FDA sobre ivermectina

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) aclaró que la inclusión de Ivermectina en el tratamiento de pacientes diagnosticados con Covid-19 con sintomatología leve tuvo soporte en la evidencia científica disponible a nivel mundial en el año 2020. Desde entonces se ha seguido generando evidencia sobre su uso y la ausencia de efectos secundarios. Al final se enlistan algunas referencias.

Este medicamento, dijo, está aprobado en el país, ha sido utilizado para tratar diversas parasitosis y otras enfermedades con mucho éxito y sin efectos adversos severos, y no se trato? de un experimento como dolosamente se ha manejado en algunos medios.

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Salud de la CDMX explicó que desde el inicio de la pandemia, la comunidad científica internacional realizo? diversos esfuerzos de investigación, con el fin de encontrar un tratamiento efectivo para atender pacientes contagiados de SARS-CoV2 con los fármacos disponibles, especialmente aquellos con riesgo mínimos para la salud.

Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) señala desde el 2020 que "tomar grandes dosis de ivermectina es peligroso".

¿Qué es la ivermectina y cómo se utiliza?

Las tabletas de ivermectina están aprobadas por la FDA para tratar a las personas con estrongiloidiasis y oncocercosis intestinales, dos enfermedades causadas por gusanos parásitos. Además, algunas formas tópicas (sobre la piel) de ivermectina están aprobadas para tratar parásitos externos como los piojos y para afecciones cutáneas como la rosácea.

Algunas formas de ivermectina para animales están aprobadas para prevenir la enfermedad del gusano del corazón y tratar ciertos parásitos internos y externos. Es importante tener en cuenta que estos productos son diferentes de los destinados a las personas, y que sólo son seguros cuando se utilizan en los animales según lo prescrito.

La FDA también alerta que no se "utilice nunca en usted ni en otras personas medicamentos destinados a los animales. Los productos de ivermectina para animales son muy diferentes de los aprobados para los seres humanos. El uso de ivermectina animal para la prevención o el tratamiento del COVID-19 en humanos es peligroso".

Además, asegura que no ha autorizado ni aprobado la ivermectina para el tratamiento o la prevención del COVID-19 en personas o animales. "La ivermectina no ha demostrado ser segura ni eficaz para estas indicaciones. Hay mucha información errónea, y puede que haya oído que está bien tomar grandes dosis de ivermectina. No es cierto".

En Twitter, la FDA dice "no eres un caballo, no eres una vaca" sobre el uso de la ivermectina.