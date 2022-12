No es demócrata mayoritear para aprobar reforma electoral, asegura Córdova

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, condenó el mayoriteo que aplicaron Morena y sus aliados para aprobar el Plan B de la reforma electoral en el Congreso, pues aseguró que eso no es de demócratas, y advirtió que la defensa del órgano electoral seguirá por las vías jurídicas.

En un video publicado en redes sociales, Córdova Vianello aseguró que esta reforma no solo no contó con el consenso de todas las fuerzas políticas, sino que no partió de un diagnóstico serio ni objetivo y tampoco se impulsó con la finalidad de mejorar el actual sistema electoral, por lo que carece de las condiciones que la harían pertinente y necesaria.

"Una reforma a las reglas del juego democrático y a las instituciones encargadas de organizar y arbitrar las elecciones siempre será pertinente, si esta tiene como propósito mejorar el sistema que hoy tenemos, si parte de un diagnóstico serio, objetivo y basado en información real y verificable, si sirve para ampliar los derechos de la ciudadanía y se construye a partir del máximo consenso posible entre las fuerzas políticas, que sólo puede lograrse mediante el diálogo abierto, transparente y de cara a la sociedad. Lamentablemente, la reforma que aprobó la mayoría legislativa no cumple con ninguna de esas condiciones", recriminó.

El consejero presidente del INE reprochó también que la mayoría morenista e incluso los gobernadores emanados de ese partido político carezcan de argumentos y utilicen la descalificación al Instituto para justificar esta reforma.

"Es de llamar la atención que 22 gobernadores y gobernadoras de esos mismos partidos utilicen la descalificación como único sustento para manifestar su respaldo a la reforma. Todas las gobernadoras y gobernadores que hoy gobiernan el país, incluidos los de esa coalición que hoy afirman que el INE no resiste la prueba de la autonomía y de las elecciones limpias, fueron electos en procesos organizados por el INE, al que hoy atacan y que pretenden contraponer con la sociedad", enfatizó.

Lorenzo Córdova recordó que una vez que se promulgue y entre en vigor esta reforma a leyes secundarias en materia electoral, el tema llegará hasta las instancias judiciales para evitar estos cambios que "trastocan profundamente" el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas.

"Hay quienes quieren echar a doblar las campanas por el INE y por nuestra democracia. A esos hay que decirles que guarden las palas porque no va a haber entierro. La batalla por la defensa de la democracia y de nuestro sistema electoral seguirá adelante, recurriendo a todas las vías jurídicas que sean necesarias para hacer valer nuestra Constitución, y estoy seguro de que en esa causa tendremos el acompañamiento pleno de la ciudadanía", puntualizó.

Insistió en que una reforma electoral de este calibre no debe ser aprobada por mayoriteo de la fuerza política gobernante, pues "no es de demócratas legislar de espaldas a la ciudadanía, mayoritear en vez de buscar consensos y aprobar disposiciones que claramente violan la autonomía del INE, afectan gravemente la capacidad del instituto para garantizar elecciones auténticas y ponen en riesgo los principios constitucionales de la función electoral".